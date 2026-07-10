خیبر در سومین بازی تدارکاتی هم پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه روند آماده‌سازی خود برای حضور در فصل بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال کشور، عصر امروز جمعه در سومین دیدار تدارکاتی به مصاف تیم کشکان‌رود پلدختر رفت و با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید.

در این مسابقه، نوروزی، مرادی، تیموری و حاجی‌آقایی برای خیبر گلزنی کردند تا شاگردان کادر فنی با ثبت یک برد پرگل، روند آماده‌سازی خود را با روحیه‌ای مضاعف دنبال کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی کادر فنی، بازیکنان خیبر پس از این دیدار دو روز استراحت خواهند داشت و سپس از روز دوشنبه تمرینات خود را در قالب اردوی آماده‌سازی در تهران از سر خواهند گرفت.

خیبر خرم‌آباد خود را برای حضور در رقابت‌های فصل بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال ایران آماده می‌کند و دیدارهای تدارکاتی بخشی از برنامه کادر فنی برای افزایش هماهنگی و آمادگی بازیکنان پیش از آغاز مسابقات رسمی است.