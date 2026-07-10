به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی گسترده در کارخانه اکسین پالایش واقع در شهرک صنعتی سراب‌حمام شهرستان پلدختر از ساعاتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

بر اساس اطلاعات اولیه، حریق از محل انبار مواد دفعی کارخانه آغاز شده و به دلیل حجم بالای مواد قابل اشتعال، به مخازن فرعی این واحد صنعتی سرایت کرده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که حجم آتش در حال افزایش بوده و عملیات مهار با دشواری همراه است.

در حال حاضر هشت دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه نیروهای امدادی، عوامل دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدمات‌رسان در محل حادثه مستقر هستند و عملیات اطفای حریق با تمام ظرفیت ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان اعلام کرده است ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد مخازن فرعی دچار حریق شده‌اند و تاکنون مخزن اصلی از آتش‌سوزی مصون مانده است. وی همچنین تأکید کرده علت دقیق حادثه پس از مهار کامل آتش و بررسی کارشناسی مشخص خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر نیز با بیان اینکه بررسی علت حادثه ادامه دارد، اعلام کرده است این آتش‌سوزی تاکنون هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشته و خسارات واردشده صرفاً مالی است.

از شهروندان خواسته شده است از تجمع در محدوده کارخانه خودداری کرده و اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.