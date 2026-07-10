به گزارش خبرنگار مهر، علی نسیمی شامگاه امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه جمعه نوزدهم تیرماه حادثه آتش سوزی در اداره تامین اجتماعی این شهرستان دریافت شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه بلافاصله آتش نشانان به همراه خودروهای اطفای حریق به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری امیدیه توضیح داد: با تلاش آتش نشانان حریق که در بخش دبیرخانه اداره تامین اجتماعی رخ داده بود مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش های ساختمان جلوگیری به عمل آمد.

نسیمی بیان کرد: علت وقوع این حادثه آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی امیدیه در حال بررسی است.