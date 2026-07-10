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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

آتش‌سوزی اداره تامین اجتماعی امیدیه به طور کامل مهار شد

آتش‌سوزی اداره تامین اجتماعی امیدیه به طور کامل مهار شد

امیدیه - رئیس سازمان آتش نشانی امیدیه گفت: با اقدام سریع تیم های عملیاتی، حریق دبیرخانه اداره تامین اجتماعی به طور کامل مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نسیمی شامگاه امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه جمعه نوزدهم تیرماه حادثه آتش سوزی در اداره تامین اجتماعی این شهرستان دریافت شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه بلافاصله آتش نشانان به همراه خودروهای اطفای حریق به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری امیدیه توضیح داد: با تلاش آتش نشانان حریق که در بخش دبیرخانه اداره تامین اجتماعی رخ داده بود مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش های ساختمان جلوگیری به عمل آمد.

نسیمی بیان کرد: علت وقوع این حادثه آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی امیدیه در حال بررسی است.

کد مطلب 6884255

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