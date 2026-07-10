امام جمعه اهل سنت عسلویه: وحدت و تبعیت از ولایت ضامن عزت امت است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم محمدی جمعه شب در مراسم گرامیداشت «شهید امت» که با حضور فرماندار شهرستان عسلویه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، فرمانده سپاه، ائمه جمعه اهل سنت شهرستان و اقشار مختلف مردم در شهر چاه‌مبارک برگزار شد، با تأکید بر جایگاه رفیع رهبری، حفظ وحدت و تبعیت از ولی‌امر را مهم‌ترین عامل اقتدار، عزت و پیروزی امت اسلامی دانست.

وی با اشاره به جایگاه والای رهبری در جامعه اسلامی اظهار داشت: رهبر شهید تنها یک فرمانده نبود، بلکه پدری دلسوز و راهنمایی استوار بود که زندگی خود را با مردم گره زده و همواره دغدغه رفع مشکلات و رنج‌های آنان را داشت.

امام جمعه اهل سنت عسلویه حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت و تشییع رهبر شهید را نشانه پیوند عمیق ملت با رهبری دانست و افزود: مردم تنها یک رهبر را از دست ندادند، بلکه پدری مهربان و شخصیتی را از دست دادند که همواره در کنار آنان و همراه دغدغه‌هایشان بود.

محمدی با تأکید بر آثار و برکات خون شهدا خاطرنشان کرد: همان‌گونه که خون شهدای صدر اسلام و شهدای دفاع مقدس مسیر تاریخ را تغییر داد، خون مطهر رهبر شهید نیز روحیه‌ای تازه از مقاومت، بیداری و مبارزه با استکبار در جامعه اسلامی ایجاد کرده و موجب تقویت ارزش‌های دینی و انقلابی شده است.

وی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت‌های مسلمان، تصریح کرد: جنایات این رژیم‌ها در غزه، لبنان و دیگر نقاط جهان بر همگان آشکار است و در عین حال، مدعی دفاع از حقوق بشر هستند.

امام جمعه اهل سنت عسلویه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی گفت: دشمنان اسلام میان شیعه و سنی، عرب و عجم تفاوتی قائل نیستند؛ از این‌رو حفظ وحدت، همدلی و انسجام، مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های دشمنان و پاسداری از انقلاب، نظام اسلامی و خون شهیدان است.

وی در پایان، اطاعت از ولی‌امر را یک تکلیف شرعی و ضرورتی اجتماعی برای حفظ نظم، امنیت و پیشرفت جامعه اسلامی برشمرد و با دعا برای سلامتی، عزت و طول عمر رهبر انقلاب اسلامی، از برگزارکنندگان این مراسم و حضور پرشور مردم و مسئولان قدردانی کرد.