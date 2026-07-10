بقائی: درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی شامگاه جمعه ۱۹ تیرماه در گفتوگو با برنامه «جهان امروز» شبکه خبر در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مقامات آمریکا درباره مذاکرات و آتشبس گفت: ما هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشتیم، اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی، درخواست یکی از میانجیگران منطقهای برای سفر به ایران و گفتوگو درباره آخرین وضعیت را رد نکردیم. این سفر، امروز در مشهد انجام شد و نقطهنظرات و دیدگاههایمان را به طرف قطری اعلام کردیم.
تحریمهای جدید آمریکا نقض صریح یادداشت تفاهم است
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه خاطرنشان کرد: نکتهای که لازم است همه به آن توجه کنند، همه میدانند، ولی لازم است مورد توجه باشد، این است که پیمانشکنی آمریکا یک عادت است. اگر قبلاً در سال ۲۰۱۸ بهانهشان این بود که با هیئت حاکمه قبلی مشکل داشتند، الان ظاهراً حتی با خودشان هم دچار لجاجت هستند. یادداشت تفاهمی که تنها بیستودو روز از زمان امضای آن میگذرد، مدام با نقض بندهای مختلفش از طرف آمریکا مواجه بوده است.
بقائی افزود: اتفاقاتی که طی چهارشنبه و پنجشنبه افتاد، نقض فاحش بندهای یک و دو یادداشت تفاهم بود. اطلاعیهای که درباره لغو مربوط به فروش نفت ایران دادند، باز هم نقض فاحش یکی دیگر از بندهای یادداشت تفاهم بود و خبری که اخیراً اعلام شد، مبنی بر اعمال تحریمهای جدید، باز هم نقض صریح بند نهم یادداشت تفاهم است. از این ۱۴ بند، طرف آمریکایی به بهانههای مختلف، بخشهای مختلف آن را نقض کرده است. از این جهت، خیلی نباید متعجب شویم، چون پیمانشکنی بخشی از الگوی رفتاری هیئتهای حاکمه مختلف آمریکایی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: اما ما از اول خیلی روشن و صریح بیان کردیم: تعهد در برابر تعهد. این به این معناست که هیچ تعهدی را بدون مابهازا اجرا نمیکنیم. اگر طرف مقابل تعهداتش را نقض کند، که نقض کرده است، متقابلاً جمهوری اسلامی ایران هم اقدام لازم را اتخاذ کرده و انجام داده است. این روش، روشی است که در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
نشست شورای امنیت درباره پرونده هستهای ایران هیچ خروجی نداشت
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره نشست امروز شورای امنیت و بررسی پرونده هستهای ایران در این شورا هم توضیح داد: این جلسه بنا به درخواست آمریکا، انگلیس و فرانسه تشکیل شد، در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که از نظر ما و از نظر حقوقی عملاً وجود ندارد. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده است و لذا هرگونه گزارشدهی دبیرکل درباره اجرای این قطعنامه، بیمعناست و هیچ وجاهتی از لحاظ حقوقی ندارد. وی ادامه داد: موضع چین و روسیه هم همین است. برای همین، از ابتدای جلسه با برگزاری آن مخالفت کردند. این موضوع به رأی هم گذاشته شد. در جلسه، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد مواردی را مطرح کرد. نکته برجسته و البته تکراری این بود که ایران اجازه بازرسی از تأسیسات آسیبدیده از ناحیه حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا را نداده است. بقائی افزود: این تأسیسات آسیب دیدهاند. انتظار میرفت که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت، در راستای ایفای وظایف خود، همان موقع موضع روشنی میگرفتند و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم میکردند، به خاطر اینکه مطلقاً این اقدامات ممنوع بوده است. سخنگوی وزارت خارجه گفت: این کار را انجام ندادند. هر از گاهی اقدامات تبلیغاتی در سطح شورای امنیت یا شورای حکام انجام میدهند و همین مطالبات را تکرار میکنند که، نه مبنای حقوقی دارد و نه اجماعی در این مورد در شورای امنیت وجود دارد. این جلسه هم هیچ خروجی نداشت و صرفاً یک اقدام تبلیغاتی و تکراری از سوی آمریکا، انگلیس و فرانسه بود.
سفر عراقچی به عمان با محور تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی انجام میشود
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جزئیات سفر روز شنبه وزیر امور خارجه به عمان و محورهای گفتوگوها هم گفت: این سفر در ادامه رایزنیهایی است که طی یکی، دو ماه اخیر با عمان آغاز کردیم و موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعات کلیدی در یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بود. وی افزود: ایران مسئولیت روشنی را در رابطه با ایجاد ترتیبات عادی و همینطور موضوع خدمات دریایی مربوط به تردد کشتیها در عمان پذیرفت و در این زمینه هم بسیار مصمم و قاطع بوده است. طبق توافقی که شده بود، ما باید با عمان در این زمینه مشورت و همکاری میکردیم. جلسات فنی تا الان چند دور برگزار شده بود، هم در تهران و هم در مسقط و این سفر هم در راستای تداوم همان رایزنیها، برای کمک به تسهیل تردد ایمن در تنگه هرمز، انجام میشود.
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