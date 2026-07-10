رایزنی تلفنی ولیعهد عربستان و ترامپ درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه رایزنی کردند.
دو طرف در این گفتوگو بر اهمیت امنیت کشتیرانی و گذرگاههای دریایی و حمایت از اقداماتی که به تقویت امنیت و ثبات کمک میکند، تأکید کردند.
بر اساس این گزارش، بن سلمان و ترامپ همچنین آخرین تحولات منطقه، از جمله گفتوگوهای میان واشنگتن و تهران را مورد بررسی قرار دادند.
گفتوگوی روبیو و بن فرحان درباره امنیت منطقه
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، در گفتوگوی تلفنی با وزیر خارجه عربستان درباره اهمیت هماهنگی مشترک به منظور حفظ امنیت و ثبات منطقهای رایزنی کرده است.
بر اساس این بیانیه، دو طرف بر ضرورت تداوم هماهنگی و همکاری در راستای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.
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