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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۰

لفاظی ترامپ علیه ایران به دلیل ترس از کشته شدن

لفاظی ترامپ علیه ایران به دلیل ترس از کشته شدن

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای مربوط به طرح ترور خود یک پیام منتشر کرد که بیانگر ترس و وحشت او از کشته شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجددا با تکرار ادعاهای خود مبنی بر طرح ایران برای ترور وی در لفاظی جدیدی مدعی شد که موشک ها برای شلیک به سمت ایران آماده اند.

وی اضافه کرد: به دنبال این موشک ها هزاران موشک دیگر شلیک خواهند شد اگر حکومت ایران برای اجرای تهدیدش اقدام کند.

ترامپ گفت: دستورات صادر شده و ارتش ما آماده است و می تواند تمام مناطق ایران را به صورت کامل طی یک سال نابود کند و این مدت قابل تمدید است!

هراس رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن به علت ارتکاب جنایت در ایران در حالی است که به گزارش رسانه ها، این چندمین بار پس از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است که ترامپ درباره احتمال ترور شدن از سوی ایران سخن می گوید.

این در حالی است که شبکه سی ان ان گزارش داده اطلاعاتی که رژیم صهیونیستی به آمریکا در خصوص طرح ترور ادعایی ارائه داده بیانگر وجود طرح عملی مشخص در این باره نیست.

کد مطلب 6884380

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
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      ترامپ و نتانیاهو باید در صدر لیست انتقام و حذف فیزیکی ایران قرار گیرند

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