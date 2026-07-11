به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش منتشر شده از شین هریس در نشریه آتلانتیک حاکی از آن است که یک نظرسنجی داخلی سازمان سیا نگرانی‌های فزاینده‌ای را در مورد آینده استقلال کاری این سازمان نشان می دهد. این نظرسنجی حاکی از آن است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید تعداد تحلیلگرانی که معتقدند فشار سیاسی بر ارزیابی‌های اطلاعاتی تأثیر می‌گذارد به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، این احساس در بین تحلیلگران رو به رشد است که آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند تا به جای پایبندی به حقایق آشکار شده، به نتایجی برسند که با خواسته‌های مقامات سیاسی همسو باشد.

ری کلاین، افسر سابق سیا تاکید کرد که تحولات اخیر سوالاتی را در مورد تعهد دولت فعلی آمریکا به اصل بی طرفی مطرح می‌کند.

به عنوان مثال در این گزارش به ونزوئلا و تلاش دولت آمریکا برای مقصر جلوه دادن این کشور با هدف توجیه اخراج مهاجران ونزوئلایی اشاره شده است. ترامپ بارها سازمان‌های اطلاعاتی را به ارائه ارزیابی‌هایی که از مواضع او پشتیبانی نمی‌کنند، متهم کرده است. او همچنین از مسئولان خواسته است که شواهدی برای حمایت از ادعاهای او مبنی بر تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ پیدا کنند.

آتلانتیک به نقل از استیون کش مسئول سابق اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که ترامپ با جامعه اطلاعاتی مانند یک ماشین تبلیغات سیاسی رفتار کرده است.

لازم به ذکر است که سرویس های جاسوسی در آمریکا از همان ابتدا در راستای منافع این کشور فعالیت کرده و هیچ گاه به اصل بی طرفی پایبند نبوده است اما این موضوع در دوره ترامپ تشدید شده است.