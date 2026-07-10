مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش وقوع حادثه در یکی از وسایل بازی شهربازی ملک‌شهر، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی اصفهان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۲ نفر از شهروندان دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵، برای پیگیری روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به حضور مدیران و نیروهای تخصصی در صحنه تصریح کرد: در این عملیات، مهندس بدیحی معاون پیشگیری سازمان، سرآتشیار صالحی مدیر کشیک وقت به همراه افسر کشیک و نیروهای عملیاتی سازمان، در محل حضور یافته و ضمن بررسی ابعاد حادثه، مدیریت صحنه را بر عهده گرفتند.

دهقانی خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی شرایط، هشدارهای ایمنی لازم به مسئولان مربوطه ارائه شد و تا زمان رفع نواقص، انجام تعمیرات اساسی و تأیید نهایی ایمنی، محل حادثه با نوار خطر مسدود و از ادامه فعالیت آن وسیله بازی جلوگیری به‌عمل آمد.