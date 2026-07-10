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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴

حادثه در شهربازی ملک‌شهر اصفهان ۲ مصدوم داشت

حادثه در شهربازی ملک‌شهر اصفهان ۲ مصدوم داشت

اصفهان -سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان از وقوع حادثه در یکی از وسایل بازی شهربازی ملک‌شهر و مصدومیت ۲ نفر خبر داد.

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش وقوع حادثه در یکی از وسایل بازی شهربازی ملک‌شهر، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی اصفهان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۲ نفر از شهروندان دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵، برای پیگیری روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به حضور مدیران و نیروهای تخصصی در صحنه تصریح کرد: در این عملیات، مهندس بدیحی معاون پیشگیری سازمان، سرآتشیار صالحی مدیر کشیک وقت به همراه افسر کشیک و نیروهای عملیاتی سازمان، در محل حضور یافته و ضمن بررسی ابعاد حادثه، مدیریت صحنه را بر عهده گرفتند.

دهقانی خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی شرایط، هشدارهای ایمنی لازم به مسئولان مربوطه ارائه شد و تا زمان رفع نواقص، انجام تعمیرات اساسی و تأیید نهایی ایمنی، محل حادثه با نوار خطر مسدود و از ادامه فعالیت آن وسیله بازی جلوگیری به‌عمل آمد.

کد مطلب 6884318

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    نظرات

    • مریم US ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      7 1
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      کاش این شهربازیِ قدیمی رو جمع میکردن
    • فتحی US ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      7 0
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      باسلام این مجموعه فرسوده و قدیمی هست ،بخاطر سود بعضی آدمها با جون زن وبچه مردم بازی نکنید ،باید تعطیل و درآینده کاملا بروز رسانی بشه!
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      چرا اسم وسیله که باعث این اتفاق شده را نمیگین ؟
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      0 0
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      وسایل این شهربازی سالهاست همونطور فرسوده و قدیمی مانده و نوسازی نشده، مگه چقدر سخته چهار تا وسیله ی جدید از چین خریداری بشه؟

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