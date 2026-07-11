هنر شهری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش موثری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاوسی‌امید صبح شنبه در جریان بازدید مشترک کمیسیون‌های شهرسازی، معماری و توانمندسازی شورای اسلامی شهر از منطقه ۳ شهرداری همدان اظهار کرد: در دوره ششم شورای شهر، اقدامات قابل توجهی در حوزه المان‌سازی و نصب یادمان‌های مناسبتی در سطح شهر انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا، المان‌های یادبود شهدای گمنام در نقاط مختلف شهر از جمله بلوار آیت‌الله نجفی، بلوار خضر و بوستان شهرک مدنی احداث و نصب شده است.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به پیگیری‌های مستمر شورا در این زمینه تصریح کرد: نصب و ساماندهی المان‌های شهدا در طول دوره ششم شورا با جدیت دنبال شد و بی‌تردید این اقدام را می‌توان یکی از نقاط برجسته و افتخارات این دوره از شورای اسلامی شهر همدان دانست.

کاوسی‌امید در پایان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مسیر هنر شهری، افزون بر ارتقای جلوه‌های بصری و زیباسازی منظر شهری، در هویت‌بخشی به فضاهای عمومی و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان نقش موثری ایفا می‌کند.