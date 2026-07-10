تشییع رهبر شهید انقلاب، شکست روایت دشمن را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید صدراله رجایینسب شامگاه جمعه در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در جهرم حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و تدفین ایشان را جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب و ولایت دانست و اظهار کرد: دشمنان در جنگ رمضان تصور میکردند میتوانند عظمت جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما بدرقه باشکوه رهبر شهید انقلاب نشان داد سرمایه اصلی این نظام، ایمان مردم و پیوند عمیق آنان با ولایت است .
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید انقلاب افزود: ایشان با وجود سالها زعامت جهان اسلام، زندگیای ساده و به دور از تجمل داشت و همین اخلاص، مردمداری و خدمت صادقانه، وی را به شخصیتی محبوب در میان مستضعفان، مسلمانان و آزادیخواهان جهان تبدیل کرده بود.
رئیس کل دادگستری فارس با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «هر کس از خدا بترسد، خداوند همه چیز را از او خواهد ترساند و هر کس از خدا نترسد، خداوند او را از همه چیز خواهد ترساند»، گفت: این روایت، معیار روشنی برای زندگی انسان مؤمن است و رهبر شهید انقلاب نمونه عملی چنین روحیهای بود؛ شخصیتی که تنها از خدا بیم داشت و در برابر قدرتهای استکباری با صلابت ایستادگی میکرد.
رجایینسب ادامه داد: توصیههای مکرر رهبر شهید انقلاب درباره تقویت تولید ملی، تکیه بر توان داخلی، کاهش وابستگی به نفت و بیاعتمادی به دشمن، امروز بیش از هر زمان دیگری صحت و آیندهنگری ایشان را به اثبات رسانده است.
وی همچنین با اشاره به ابعاد علمی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: ایشان در طول ۳۷ سال زعامت، همواره با نگاهی راهبردی در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و هنری حضور داشت و در مسائل مختلف با حکمت، تخصص و آیندهنگری اظهار نظر میکرد.
رئیس شورای قضایی استان فارس، تقارن تدفین رهبر شهید انقلاب با شب شهادت حضرت امام سجاد (ع) و خاکسپاری ایشان در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) را نشانهای از عنایت الهی به خدمتگزاران صادق اسلام دانست و گفت: خداوند اراده کرد عظمت این شخصیت الهی در چنین ایامی بیش از پیش برای جهانیان آشکار شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شهرستان جهرم در تاریخ انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: جهرم با تقدیم بیش از یکهزار و ۲۰۰ شهید و پرورش شخصیتهایی همچون مرحوم آیتالله سید حسین آیتالهی، همواره از پایگاههای مهم انقلاب اسلامی بوده است و اعطای عنوان «دارالمؤمنین» به این شهرستان از سوی رهبر شهید انقلاب، نشاندهنده شناخت دقیق ایشان از ایمان و روحیه انقلابی مردم این منطقه است.
رجایینسب با گرامیداشت یاد شهدای جهرم در جنگ رمضان افزود: مردم این شهرستان نیز از جنایات دشمن مصون نماندند و شهدای ارزشمندی همچون شهید حجتالاسلام مهران خسروانی، قاضی انقلابی دادسرای لارستان، و شهید عابد مانیانی را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.
وی در پایان تأکید کرد: عزت، اقتدار و جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، حاصل ایمان، استقامت، اخلاص و مدیریت حکیمانه رهبر شهید انقلاب است و این مسیر با وحدت مردم، اتکال به خداوند و تبعیت از ولایت، با قدرت ادامه خواهد یافت.
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