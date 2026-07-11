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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

نوشت افزار با طرح رهبر شهید، گامی برای ترویج فرهنگ مقاومت

نوشت افزار با طرح رهبر شهید، گامی برای ترویج فرهنگ مقاومت

مدیر نوشت‌افزار یاس بهشت گفت: با بهره‌گیری از تصاویر شهدای مقاومت، تلاش کردیم تا فرزندان کشورمان بدانند، برای ایران چه جانفشانی‌هایی صورت گرفته و روحیه مقاومت را در آنان تقویت کنیم.

محمدرضا کمالی، مدیر نوشت‌افزار یاس بهشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت الگوپردازی در جامعه گفت: هر انسانی به طور فطری در مسیر زندگی خود، در جستجوی الگویی مناسب برای خود است؛ و هر چه الگوی برگزیده دارای ارزش‌های والاتر باشد، میزان رشد و تعالی انسان نیز بیشتر خواهد بود. امروزه معرفی الگوهای مناسب به جامعه، وظیفه‌ای خطیر است که بر عهده فعالان فرهنگی گذاشته شده است.

کمالی، افزود: با بهره‌گیری از موضوعات قرآنی و تصاویر شهدای مقاومت، در تولید دفترهای مشق، تلاش کردیم تا فرزندان کشورمان بدانند برای ایران عزیز چه جانفشانی‌هایی صورت گرفته است و از این طریق، روحیه مقاومت را در کودکان و نوجوانان تقویت کنیم. وقتی فرزندان ما روزانه تصاویر شهدا را در دفترهای خود مشاهده می‌کنند، روحیه‌ای قدرتمند یافته و در برابر دشمن، ایستادگی خواهند کرد.

نوشت افزار با طرح رهبر شهید، گامی برای ترویج فرهنگ مقاومت

مدیر نوشت‌افزار یاس بهشت، با اشاره به تولید محصولاتی با طرح تصاویر امام شهید انقلاب بیان کرد: از جمله محصولاتی که تولید کرده‌ایم، دفترهایی با تصاویر امام شهید انقلاب است که باعث می‌شود یاد این شهید در میان مردم زنده بماند. همانطور که امام شهید انقلاب همواره می‌فرمودند: «زنده نگه داشتن یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست». هدف اصلی ما نیز، زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت و یاد شهدایی است که جان خود را فدای این کشور کردند.

کد مطلب 6884467

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