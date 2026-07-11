نوشت افزار با طرح رهبر شهید، گامی برای ترویج فرهنگ مقاومت

محمدرضا کمالی، مدیر نوشت‌افزار یاس بهشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت الگوپردازی در جامعه گفت: هر انسانی به طور فطری در مسیر زندگی خود، در جستجوی الگویی مناسب برای خود است؛ و هر چه الگوی برگزیده دارای ارزش‌های والاتر باشد، میزان رشد و تعالی انسان نیز بیشتر خواهد بود. امروزه معرفی الگوهای مناسب به جامعه، وظیفه‌ای خطیر است که بر عهده فعالان فرهنگی گذاشته شده است.

کمالی، افزود: با بهره‌گیری از موضوعات قرآنی و تصاویر شهدای مقاومت، در تولید دفترهای مشق، تلاش کردیم تا فرزندان کشورمان بدانند برای ایران عزیز چه جانفشانی‌هایی صورت گرفته است و از این طریق، روحیه مقاومت را در کودکان و نوجوانان تقویت کنیم. وقتی فرزندان ما روزانه تصاویر شهدا را در دفترهای خود مشاهده می‌کنند، روحیه‌ای قدرتمند یافته و در برابر دشمن، ایستادگی خواهند کرد.

مدیر نوشت‌افزار یاس بهشت، با اشاره به تولید محصولاتی با طرح تصاویر امام شهید انقلاب بیان کرد: از جمله محصولاتی که تولید کرده‌ایم، دفترهایی با تصاویر امام شهید انقلاب است که باعث می‌شود یاد این شهید در میان مردم زنده بماند. همانطور که امام شهید انقلاب همواره می‌فرمودند: «زنده نگه داشتن یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست». هدف اصلی ما نیز، زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت و یاد شهدایی است که جان خود را فدای این کشور کردند.