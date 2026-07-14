مجید اکبری، مدیر اجرایی برگزاری دو نمایشگاه تخصصی نوشتافزار و اسباببازی از برگزاری همزمان این دو رویداد خبر داد و در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: یازدهمین نمایشگاه نوشتافزار ایرانپنکس و پنجمین نمایشگاه اسباببازی ایرانتویکس، از ۳۰ تیر تا ۲ مردادماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب برگزار میشود. در این دوره، ۱۴۰ شرکت فعال صنعت نوشتافزار حضور دارند که حدود ۸۰ درصد آنها تولیدکننده هستند و تمرکز اصلی بر معرفی توانمندیهای تولیدی کشور است.
اکبری، افزود: این رویداد با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشتافزار، انجمن صنفی کارفرمایی اسباببازی ایران، اتحادیه نوشتافزار و لوازم مهندسی تهران، اتحادیه چاپخانهداران و صحافان تهران و مجمع عالی واردات برگزار میشود. در این دوره جدیدترین محصولات، فناوریها و ایدههای خلاقانه در حوزه نوشتافزار، تجهیزات مهندسی، محصولات آموزشی، هنری، فانتزی، دفاتر، هدایای تبلیغاتی و همچنین صنایع اسباببازی و سرگرمی به نمایش گذاشته خواهد شد.
مدیر اجرایی برگزاری دو نمایشگاه تخصصی نوشتافزار و اسباببازی، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد اظهار کرد: صنعت نوشتافزار و اسباببازی ایران در سالهای گذشته نشان داده است که حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی و در مواجهه با چالشهای مختلف نیز توانسته با اتکا به ظرفیتهای داخلی، خلاقیت تولیدکنندگان و همدلی فعالان این حوزه، مسیر رشد و پویایی خود را حفظ کند.
او، ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه در چنین شرایطی، نمادی از تداوم فعالیتهای تولیدی، امید به آینده و تلاش مشترک فعالان صنعت برای حفظ جریان کسبوکار، اشتغال و نوآوری است و فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات تجاری، معرفی دستاوردهای جدید و ایجاد همکاریهای تازه میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان و سایر فعالان بازار فراهم میکند.
اکبری، با تأکید بر ظرفیت بالای این صنعت برای توسعه گفت: با وجود نوسانات اقتصادی و محدودیتهای ماههای اخیر، صنعت نوشتافزار و اسباببازی همچنان از ظرفیت بالایی برای رشد برخوردار است و این نمایشگاه بازتابی از تلاش فعالان این حوزه برای حفظ کیفیت، توسعه محصولات و پاسخگویی به نیازهای بازار خواهد بود.
مدیر اجرایی برگزاری دو نمایشگاه تخصصی نوشتافزار و اسباببازی، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همکاری، همافزایی و نگاه امیدوارانه به آینده هستیم و برگزاری این رویداد علاوه بر معرفی توانمندیهای صنعت نوشتافزار و اسباببازی کشور، میتواند پیامآور پایداری، خلاقیت و عزم فعالان این صنعت برای ادامه مسیر توسعه باشد.
او، از اجرای برنامههای ویژه در این دوره از نمایشگاه خبر داد و گفت: به تمامی تولیدکنندگان و شرکتکنندگان تندیس اهدا خواهد شد، زیرا کسانی که در این شرایط اقتصادی در نمایشگاه حضور یافتهاند، به نوعی سربازان خط مقدم صنعت نوشتافزار و سنگرهای علم و دانش برای آیندهسازان کشور هستند.
اکبری، در پایان با اشاره به برنامههای فرهنگی نمایشگاه اظهار کرد: به یاد کودکان، ۱۶۸ کولهپشتی نمادین با نام و تصویر آنها تهیه شده و همچنین تندیسهای این دوره به یادبود شهدای مدرسه شجره طیبه میناب به شرکتکنندگان اهدا خواهد شد.
یازدهمین نمایشگاه نوشتافزار ایرانپنکس و پنجمین نمایشگاه اسباببازی ایرانتویکس از ۳۰ تیر تا ۲ مردادماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب میزبان فعالان صنعت و علاقهمندان خواهد بود.
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