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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

به یاد آقای شهید ایران

تشییعی که روایت رسانه‌های دشمن را به خاک سپرد

تشییعی که روایت رسانه‌های دشمن را به خاک سپرد

رسانه‌های دشمن اتفاقات دی ماه و «صدای اقلیت» آشوب طلب را به عنوان «صدای اکثریت» بازنمایی کردند. اما حضور میلیون‌ها ایرانی در آیین تشییع، آن مارپیچ سکوت رسانه‌ای جبهه مستکبر را شکست.

یادداشت مهمان، امیر حسین حسینی، دانشجوی دکتری علوم ارتباطات: آیین وداع، بدرقه و تشییع تاریخی، تمدنی و وحدت آفرین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در طول یک هفته در تهران‌، قم، نجف، کربلا و مشهد نه یک تشییع پیکر عالم دینی یا سیاستمدار محبوب بلکه صحنه ظهور و بروز یک «تشییع تمدنی» و نمایش اقتدار ایران و اسلام بود.

خروش بی‌نظیر ملت مبعوث شده ایران را فارق از ابعاد سیاسی، تاریخی و اجتماعی می‌توان از دریچه رسانه و از منظر نظریه مارپیچ سکوت تحلیل کرد.

برای تحلیل این موضوع لازم است به وقایع دی ماه سال گذشته و نحوه «بازنمایی» و واکنش به رویداد برساخته دی ماه در بیان و زبان رسانه‌ها و سیاستمداران جبهه رسانه‌ای دشمن نگاهی بیندازیم.

مهمترین دستور کار رسانه‌های «جریان اصلی» و «لشکر سایبری» دشمن در وقایع دی ماه و بعد از آن، راه اندازی «کارزار راهبردی» و جنگ شناختی، سونامی تحریف و دروغ بود تا بتواند قاب بندی رسانه‌ای از آشوب ها را به نام ملت ایران به خورد افکار عمومی دهد و «صدای اقلیت» را به عنوان «صدای اکثریت» جا بزند.

در همین راستا رسانه‌های معاند فارسی زبان برای توجیه و آماده سازی افکار عمومی برای تجاوز آمریکا به ایران گزاره‌ای را بصورت مداوم تکرار می‌کردند: «مردم ایران از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل استقبال می‌کنند!»

در حالیکه امپراطوری رسانه‌ای دشمن اتفاقات دی ماه و «صدای اقلیت» آشوب طلب را به عنوان «صدای اکثریت» بازنمایی می‌کرد و یک مارپیچ سکوت را در سپهر سیاسی و رسانه‌ای حاکم کرده بود اما حضور میلیون‌ها ایرانی در آیین تشییع، آن مارپیچ سکوت رسانه‌ای جبهه مستکبر را شکست و بر ادعاهای واهی و روایت‌های جعلی از مردم ایران در رسانه‌های غربی، عربی و عبری خط بطلان کشید.

در واقع حضور خیره کننده و «معجزه گون» مردم در مراسم تشییع، روایتی از دلدادگی به امام امت، یکپارچگی ملی، وطن دوستی و حمایت از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را به افکار عمومی نشان داد که پیش از آن افکار عمومی به دلیل مارپیچ سکوت و شکل گیری «حباب فیلتر» در فضای مجازی با آن مواجه نشده بود در واقع مردم با حضور در مراسم تشییع، جسارت بیان عقیده و نظر خود را پیدا و روایت واقعی از سیل خروشان مردم مومن و وفادار به انقلاب اسلامی را بازنمایی کردند و این حماسه حضور مارپیچ سکوت رسانه‌ای را برای افکار عمومی شکست و این شکست مصداق عینی شکستن «خط تحریف» است.

کد مطلب 6884808

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