یادداشت مهمان، امیر حسین حسینی، دانشجوی دکتری علوم ارتباطات: آیین وداع، بدرقه و تشییع تاریخی، تمدنی و وحدت آفرین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در طول یک هفته در تهران‌، قم، نجف، کربلا و مشهد نه یک تشییع پیکر عالم دینی یا سیاستمدار محبوب بلکه صحنه ظهور و بروز یک «تشییع تمدنی» و نمایش اقتدار ایران و اسلام بود.

خروش بی‌نظیر ملت مبعوث شده ایران را فارق از ابعاد سیاسی، تاریخی و اجتماعی می‌توان از دریچه رسانه و از منظر نظریه مارپیچ سکوت تحلیل کرد.

برای تحلیل این موضوع لازم است به وقایع دی ماه سال گذشته و نحوه «بازنمایی» و واکنش به رویداد برساخته دی ماه در بیان و زبان رسانه‌ها و سیاستمداران جبهه رسانه‌ای دشمن نگاهی بیندازیم.

مهمترین دستور کار رسانه‌های «جریان اصلی» و «لشکر سایبری» دشمن در وقایع دی ماه و بعد از آن، راه اندازی «کارزار راهبردی» و جنگ شناختی، سونامی تحریف و دروغ بود تا بتواند قاب بندی رسانه‌ای از آشوب ها را به نام ملت ایران به خورد افکار عمومی دهد و «صدای اقلیت» را به عنوان «صدای اکثریت» جا بزند.

در همین راستا رسانه‌های معاند فارسی زبان برای توجیه و آماده سازی افکار عمومی برای تجاوز آمریکا به ایران گزاره‌ای را بصورت مداوم تکرار می‌کردند: «مردم ایران از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل استقبال می‌کنند!»

در حالیکه امپراطوری رسانه‌ای دشمن اتفاقات دی ماه و «صدای اقلیت» آشوب طلب را به عنوان «صدای اکثریت» بازنمایی می‌کرد و یک مارپیچ سکوت را در سپهر سیاسی و رسانه‌ای حاکم کرده بود اما حضور میلیون‌ها ایرانی در آیین تشییع، آن مارپیچ سکوت رسانه‌ای جبهه مستکبر را شکست و بر ادعاهای واهی و روایت‌های جعلی از مردم ایران در رسانه‌های غربی، عربی و عبری خط بطلان کشید.

در واقع حضور خیره کننده و «معجزه گون» مردم در مراسم تشییع، روایتی از دلدادگی به امام امت، یکپارچگی ملی، وطن دوستی و حمایت از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را به افکار عمومی نشان داد که پیش از آن افکار عمومی به دلیل مارپیچ سکوت و شکل گیری «حباب فیلتر» در فضای مجازی با آن مواجه نشده بود در واقع مردم با حضور در مراسم تشییع، جسارت بیان عقیده و نظر خود را پیدا و روایت واقعی از سیل خروشان مردم مومن و وفادار به انقلاب اسلامی را بازنمایی کردند و این حماسه حضور مارپیچ سکوت رسانه‌ای را برای افکار عمومی شکست و این شکست مصداق عینی شکستن «خط تحریف» است.