به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جابری شاعر معاصر در راستای پیام اخیر مقام معظم رهبری، شعری با عنوان «فهرست انتقام» سروده که محتوای آن برگرفته از بخشهایی از پیام رهبر انقلاب است که فرمودهاند «این انتقام، خواست ملّت ما است و بهطور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد». در این شعر میخوانیم:
کمین زدیم برایت که بیهوا بزنیم
به راه و رسم خودت، ناگهان تو را بزنیم
به انتقامِ امام و زنان و کودکها
ترامپ با شُرکا را به خونبها بزنیم
نشانتان شده فهرست؛ منتظر باشید
که ما اسامیِ این لیست را صدا بزنیم!
از این سیاهه و فهرستِ انتقام بترس!
که صدر و ذیلِ شما را جُدا جُدا بزنیم
امیدِ مردنِ آرام را به گور ببر
به تیر غیب، تو را سخت و بیخطا بزنیم
زمینِ گلف؟ میان مذاکرات؟ کجا؟
تو را به ضربهی آخر، در آن فضا بزنیم
فرار کن، نه به سوراخهای کاخ سفید!
شبیه موشی و ما مثل اژدها بزنیم
برو به حاشیههای خلیج فارس، ولی
تو الفَرارِ خودت را بخوان که ما بزنیم!
شبی که نوبتِ صهیون و انتقام شود
اساس و ریشهی او را از انتها بزنیم
به روی نقشهی شومش برای نسلکشی؛
نشانِ آخر و تاریخ انقضا بزنیم
در آلمان و بریتانیای خُرد و صغیر
سَری به مرکزِ یاران کدخدا بزنیم!
برای اینکه بمیرند خارج از بستر
به وقت شام و ضیافت، به اقتضا بزنیم
سپاه منتقمان با نشان و پرچم سرخ
رسیدهایم به مرزِ قیام... تا بزنیم!
نوشتهایم به فهرستِ انتقام که ما...
به وقت خود، «چه کسی را»، «کجا»، «چرا» بزنیم!
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