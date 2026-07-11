به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد عرفانپور در تازهترین سروده خود به فضای ماتم و اندوه بعد از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب پرداخته است. در این سروده میخوانیم:
ای اشک! بر چنین لحظاتی سلام کن
ای داغ! خنده را به لب ما حرام کن
آه ای نفس! بیا و از این درد دم بزن
ای سینه! تیغ آه، بُرون از نیام کن
اکنون که دلشکسته به دلدار میرسد
ای دل! تو هم شکسته بیا احترام کن
آه ای امین عرش خدا، در زمین نمان
«غربت بس است، رو سوی آن کوی و بام کن»
هفتاد ساله شد، عطش کربلاییات
ای تشنهکام! گریه بر آن تشنهکام کن
با خانواده از دل آتش گذشتهای
با خانوادهات به گلستان، مُقام کن
آن زخمها و زخم زبانها چه با توکرد
با دست دوست، آن همه را التیام کن
ای نفس مطمئن! به بهشت خدا درآی
در پیشگاه حضرت قائم، قیام کن
صبری تمام داشتی ای جان بیقرار
هنگام وصل آمده، عیشی تمام کن
باری برای من که تهیدستِ عالَمم
«از بارگاه فیض رضا توشه وام کن»
آنجا که نامها همه مَحوند در رضا
یاد از من آر و باز دعایم به نام کن
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