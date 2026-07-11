به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از پارتیشن بندی شیشه‌ ای می‌شود، چند تصویر از دفترهای مدرن یا اتاق‌های شیشه‌ای در ذهن افراد می چرخد؛ اما واقعیت این است که ارزش یک پارتیشن، بیشتر از جنس شیشه به شیوه اجرای آن وابسته است. دو پروژه ممکن است از یک نوع شیشه استفاده کنند، اما نتیجه نهایی از نظر زیبایی، کارایی و حتی هزینه‌های نگهداری کاملاً متفاوت باشد. تفاوت اصلی را جزئیاتی مانند محل نصب، نوع فریم، سیستم باز و بسته شدن، نحوه عبور نور، میزان عایق بودن و هماهنگی با کاربری فضا ایجاد می‌کند.

به همین دلیل، قبل از انتخاب مدل پارتیشن، بهتر است با ایده‌های اجرایی آشنا شوید؛ ایده‌هایی که فقط ظاهر پروژه را تغییر نمی‌دهند، بلکه استفاده روزمره از فضا را نیز راحت‌تر می‌کنند. در این مطلب، نمونه‌هایی از ایده‌های جدید اجرای پارتیشن شیشه‌ای را برای محیط‌های اداری، سازمانی، منازل، ویلاها و فضاهای آموزشی بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم هر کدام در چه شرایطی انتخاب مناسب‌تری هستند و هنگام اجرا باید به چه نکاتی توجه کرد.

ایده های مدرن برای اجرا و نصب پارتیشن شیشه ای برای سازمان و شرکت ها

فضاهای کاری امروز نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها دیگر به دنبال اتاق‌های بسته نیستند، بلکه محیط‌هایی می‌خواهند که هم تعامل کارکنان را افزایش دهد و هم امکان تمرکز را از بین نبرد. به همین دلیل، شیوه اجرای پارتیشن شیشه‌ای اهمیت بیشتری از خود شیشه پیدا کرده است.

اجرای پارتیشن با سیستم ماژولار

یکی از جدیدترین ایده‌ها، استفاده از سیستم‌های ماژولار است. اجرا پارتیشن بندی با سیستم ماژولار به صورت قطعات مستقل نصب می‌شوند و در صورت تغییر چیدمان شرکت، بدون تخریب دیوار یا کف قابل جابه‌جایی هستند.

این روش برای شرکت‌هایی که احتمال توسعه یا تغییر ساختار سازمانی دارند، هزینه‌های بازسازی آینده را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.

استفاده از شیشه دوجداره برای اتاق جلسات

در بسیاری از شرکت‌ها، اتاق جلسات کاملاً شیشه‌ای ساخته می‌شود اما مشکل انتقال صدا وجود دارد.

راهکار جدید، اجرای پارتیشن دوجداره همراه با درزگیرهای آکوستیک است که می‌تواند بخش زیادی از صدا را کنترل کند. علاوه بر این، امکان عبور کابل برق، شبکه و سیستم‌های هوشمند نیز بین دو جداره وجود دارد؛ بدون اینکه هیچ سیمی دیده شود.

ترکیب شیشه با فریم‌های مینیمال

امروزه استفاده از فریم‌های ضخیم آلومینیومی کمتر شده است. بسیاری از پروژه‌های مدرن از فریم‌های بسیار باریک یا حتی سیستم فریم لس (Frameless) استفاده می‌کنند. نتیجه این اجرا ، دید وسیع‌تر ، نور بیشتر ، ظاهر لوکس‌تر و هماهنگی بهتر با سبک‌های مدرن است.

استفاده از گرافیک روی شیشه

یکی از روش‌های جدید برندینگ، چاپ لوگو، الگوهای گرافیکی یا طرح‌های اختصاصی روی شیشه است. این کار علاوه بر زیبایی، باعث می‌شود هویت بصری شرکت در تمام فضای اداری دیده شود.

بهترین ایده های پارتیشن های شیشه ای برای منزل و ویلا

در طراحی خانه، هدف از نصب پارتیشن شیشه‌ای معمولاً افزایش نور، حفظ حس یکپارچگی فضا و ایجاد مرزبندی بدون کوچک‌تر نشان دادن محیط است. به همین دلیل، ایده‌هایی که در فضای مسکونی استفاده می‌شوند، با محیط‌های اداری تفاوت اساسی دارند.

جداسازی آشپزخانه بدون حذف نور

اگر آشپزخانه اپن دارید اما نمی‌خواهید بو یا صدای پخت‌وپز در خانه پخش شود، پارتیشن شیشه‌ای بهترین جایگزین دیوار است. در این حالت نور بین دو فضا حفظ می‌شود اما مرزبندی مشخصی ایجاد خواهد شد.

ساخت فضای کار خانگی

با افزایش دورکاری، بسیاری از افراد بخشی از پذیرایی یا اتاق خواب را به دفتر کار تبدیل کرده‌اند.

استفاده از پارتیشن شیشه‌ای باعث می‌شود:

تمرکز بیشتر شود.

نور طبیعی حفظ شود.

فضای خانه همچنان بزرگ دیده شود.

جداسازی اتاق لباس

در ویلاها و خانه‌های مدرن، به جای دیوارهای گچی، از پارتیشن شیشه‌ای دودی یا برنز برای جدا کردن فضای رختکن استفاده می‌شود. این روش باعث می‌شود اتاق خواب لوکس‌تر و روشن‌تر دیده شود.

اجرای پارتیشن در تراس و فضای نیمه‌باز

در ویلاها می‌توان با پارتیشن‌های شیشه‌ای مقاوم در برابر رطوبت، بخشی از تراس را به فضای نشیمن چهار فصل تبدیل کرد. این کار علاوه بر محافظت در برابر باد و باران، دید منظره را نیز حفظ می‌کند.

تقسیم فضای نشیمن بزرگ

در خانه‌هایی با متراژ بالا، گاهی یک سالن بزرگ کاربرد مناسبی ندارد. می‌توان بخشی از سالن را با پارتیشن شیشه‌ای به کتابخانه، اتاق مطالعه، فضای موسیقی یا محل بازی کودک تبدیل کرد.

پارتیشن شیشه‌ای بین حمام و اتاق خواب

یکی از ترندهای جدید طراحی داخلی، حذف دیوارهای سنتی بین حمام مستر و اتاق خواب است. البته در این نوع اجرا معمولاً از شیشه‌های مات شونده یا شیشه سندبلاست استفاده می‌شود تا در صورت نیاز حریم خصوصی حفظ شود.

پارتیشن شیشه ای در فضاهای اداری، آموزشی

در محیط‌های اداری و آموزشی، موضوع اصلی فقط زیبایی نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند ارتباط مؤثر، تمرکز کافی و دسترسی آسان به فضاهای مختلف داشته باشند. به همین دلیل، طراحی پارتیشن در این محیط‌ها باید بر اساس نوع فعالیت انجام شود، نه صرفاً ظاهر آن.

ایجاد تعادل بین تعامل و تمرکز

در دفاتر اداری و مراکز آموزشی، اگر همه فضاها کاملاً باز باشند، سر و صدا و رفت‌وآمد می‌تواند بازدهی را کاهش دهد. از طرف دیگر، اتاق‌های کاملاً بسته نیز ارتباط میان افراد را محدود می‌کنند. پارتیشن شیشه‌ای این تعادل را برقرار می‌کند؛ افراد ارتباط بصری خود را حفظ می‌کنند اما هر بخش، محدوده مشخصی برای انجام فعالیت‌های تخصصی دارد.

ایجاد کلاس‌ها و فضاهای آموزشی انعطاف‌پذیر

در مراکز آموزشی، نیازها دائماً تغییر می‌کند. گاهی لازم است یک کلاس به دو فضای کوچک‌تر تقسیم شود یا چند کلاس به یک سالن بزرگ تبدیل شوند. استفاده از پارتیشن‌های شیشه‌ای متحرک این امکان را فراهم می‌کند که چیدمان فضا بدون عملیات ساختمانی و در مدت کوتاهی تغییر کند. این انعطاف‌پذیری برای آموزشگاه‌ها، مراکز مهارت‌آموزی و فضاهای برگزاری کارگاه بسیار ارزشمند است.

توجه به ایمنی و دوام در محیط‌های پرتردد

در فضاهایی که روزانه افراد زیادی تردد می‌کنند، انتخاب شیشه مناسب اهمیت زیادی دارد. استفاده از شیشه سکوریت یا لمینت، یراق‌آلات مقاوم و سیستم نصب استاندارد، احتمال آسیب‌دیدگی را کاهش می‌دهد و عمر مفید پارتیشن را افزایش می‌دهد. همچنین در محیط‌های آموزشی بهتر است روی شیشه‌ها از علائم یا نوارهای گرافیکی استفاده شود تا افراد، به‌ویژه کودکان، مرز شیشه را به‌وضوح تشخیص دهند.

امکان تجهیز پارتیشن به امکانات جانبی

در پروژه‌های جدید، پارتیشن شیشه‌ای را می‌توان به تجهیزاتی مانند پرده برقی، شیشه هوشمند، قفل کنترل تردد، حسگرهای هوشمند یا حتی نمایشگرهای دیجیتال متصل کرد. این قابلیت‌ها به‌ویژه در اتاق‌های مدیریت، سالن‌های کنفرانس و مراکز آموزشی پیشرفته، کارایی فضا را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهند.

انتخاب بهترین ایده برای اجرا و نصب پارتیشن شیشه‌ای به نوع کاربری، میزان تردد، نیاز به حریم خصوصی، بودجه و امکان تغییرات آینده بستگی دارد. پروژه‌ای که از ابتدا با در نظر گرفتن این عوامل طراحی شود، علاوه بر ظاهر زیبا، در بلندمدت نیز عملکرد بهتری خواهد داشت و هزینه‌های نگهداری و بازسازی را کاهش می‌دهد.

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