به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که محدودیت های صادراتی در قبال کشور امارات را کاهش می دهد و صادرات تراشههای هوش مصنوعی، تجهیزات نظامی، ماهوارههای تجاری و فضاپیما را آسانتر می کند.
بر اساس این گزارش، وزارت خانه مذکور تاکید کرد که این اقدام در راستای تقویت روابط با امارات صورت می گیرد چرا که این کشور نقش فزایندهای در سیاست های واشنگتن در قبال ایران ایفا میکند.
پیشتر نیز رسانه های خبری با انتشار اسنادی به همدستی امارات با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به ایران اشاره کرده بودند.
وزارت بازرگانی آمریکا اضافه کرد که این کشور دههها با امارات برای مقابله با ایران، حماس، حزبالله و انصارالله همکاری کرده است. این وزارت خانه با اشاره به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که در ماه فوریه آغاز شد اذعان کرد که امارات نقش کلیدی در پیشبرد منافع آمریکا در طول این تجاوزات ایفا کرد.
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