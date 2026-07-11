به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسکل دادگستری لرستان، در پی وقوع حادثه آتشسوزی در یکی از پالایشگاههای کوچک خصوصی در شهرستان پلدختر، با صدور دستوری ویژه به دادستان این شهرستان، خواستار ورود فوری، تشکیل پرونده قضایی و شناسایی و برخورد قاطع با مسببان احتمالی این حادثه شد.
حجتالاسلام سعید شهواری رئیسکل دادگستری لرستان با ابراز تأسف از وقوع حادثه آتشسوزی در پالایشگاه خصوصی شهرستان پلدختر، بر ضرورت حفظ امنیت و سلامت کارگران تأکید کرد.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل فوری پرونده قضایی، تصریح کرد: تحقیقات جامع و دقیق در خصوص علت وقوع این حادثه باید در دستور کار قرار گیرد. چنانچه در بررسیها مشخص شود که قصور، تقصیر یا تخلفی از سوی مدیریت پالایشگاه یا دستگاههای نظارتی در رعایت الزامات ایمنی و استانداردهای حفاظتی صورتگرفته است، بدون هیچگونه اغماضی با مسببان و مقصران برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
رئیسکل دادگستری لرستان همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت کارگران و امنیت زیستمحیطی منطقه، به دادستان پلدختر دستور داد تا ضمن نظارت بر اقدامات، از تمامی ظرفیتهای موجود برای مدیریت بحران استفاده کرده و گزارش روند رسیدگی و اقدامات انجام شده را به مرکز استان ارسال کند.
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