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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

قدرشناسی مردم از مجاهدت‌های رهبر شهید با حضور پرشور در مراسم تشییع

قدرشناسی مردم از مجاهدت‌های رهبر شهید با حضور پرشور در مراسم تشییع

کوهدشت - استاندار لرستان، تأکید کرد: حضور آگاهانه و مشتاقانه مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب، علاوه بر قدردانی و قدرشناسی از مجاهدت‌های آقای شهید ایران، به معنای بیعت با رهبر انقلاب بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز شنبه در مراسم وداع مردم کوهدشت با رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: این حضور پرشور و معنادار مردم نشانگر پایبندی و وفاداری مردم به آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی است.

وی گفت: در ادامه مراسمات عزاداری و سوگواری مردم لرستان در وداع با رهبر شهید انقلاب، امروز شاهد برگزاری این مراسم در محل فرمانداری کوهدشت با حضور اقشار مختلف مردم هستیم.

استاندار لرستان، ادامه داد: این حضور آگاهانه و مشتاقانه علاوه بر قدردانی و قدرشناسی از مجاهدت‌های آقای شهید ایران، به معنای بیعت مردم لرستان و شهرستان کوهدشت با رهبر معظم انقلاب است.

شاهرخی، یادآور شد: مردمی که جانانه در خیابان‌ها پای‌کار رزمندگان میدان ایستادند، پس از حدود ۱۳۰ روز به وداع با آقای شهید ایران پرداختند تا بار دیگر با عزمی، راسخ در تداوم انقلاب اسلامی با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بیعت نمایند.

وی افزود: بی‌شک وجود چنین مردمی، سرمایه و نعمت بزرگی برای انقلاب و میهن عزیزمان است.

کد مطلب 6884582

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