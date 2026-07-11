حضور مردم در تشییع رهبر شهید برگ زرینی به دفتر افتخارات ایران افزود

به گزارش خبرگزاری مهر،آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان و حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در قدردانی از حضور پرشور ملت عزیز ایران در آیین بدرقه، وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران (قدسالله نفسه الزکیه) پیام مشترکی صادر کردند.
متن پیام به شرح ریر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ، بصیر و قدرشناس ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که فرهنگ وفاداری، قدرشناسی و تکریم خادمان راستین اسلام و انقلاب، ریشهای عمیق در باور این سرزمین دارد. حضور پرشور، باشکوه و کمنظیر مردم در آیینهای وداع، تشییع و سوگواری «رهبر شهید»، جلوهای ماندگار از ایمان، همبستگی، بصیرت و عشق به آرمانهای الهی و انقلابی را به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران افزود.
اینجانبان، ضمن عرض تسلیت مجدد این ضایعه جانسوز و اندوه بزرگ، از حضور گسترده، حماسی و عزتمند مردم عزیز و قدرشناس ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور، بهویژه مردم شریف و وفادار تهران، قم و مشهد مقدس، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم. همچنین بر خود فرض میدانیم از ابراز همدردی و همراهی ملت عراق، مردم مؤمن و دلداده کربلای معلی و نجف اشرف و همه مسلمانان، شیفتگان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و آزادگان جهان که در این سوگ سترگ با ملت ایران همراه و همدل شدند، صمیمانه قدردانی نماییم.
از مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه استان همدان نیز که همگام با ملت بزرگ ایران، با حضور پرشور در آیینهای سوگواری و بزرگداشت و برپایی مراسمهای عزاداری جلوههایی کمنظیر از وفاداری به ارزشهای اسلامی و انقلابی را به نمایش گذاشتند، صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. بیتردید، حضور باشکوه مردم دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان در این روزهای حزن و اندوه، برگ دیگری از تاریخ پرافتخار این دیار را رقم زد.
این حضور پرشور بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که راه شهیدان ماندگار است و ملت ایران، ملتی وفادار و پایبند به آرمانهای خادمان صادق خود است. مردمی که به تأسی از مکتب عاشورا، حرمت «میهمان کربلا» را پاس داشتند و با شکوه حضور خویش، صحنههایی جاودانه از ارادت و وفاداری را به یادگار گذاشتند.
بیتردید، این همدلی و همراهی کمنظیر، تسلیبخش دل خانوادههای معظم شهدا، بهویژه خانواده معزز «آقای شهید ایران» و سرمایهای گرانسنگ برای استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود و حماسه بیبدیل این روزها، همچون برگ زرینی در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند.
از درگاه خداوند متعال، ضمن مسئلت رحمت واسعه الهی و علو درجات برای شهیدان والامقام، بهویژه «آقای شهید ایران» ، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون ملت بزرگ ایران اسلامی و نیز دوام صحت، سلامتی و طول عمر با برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) را مسئلت داریم.
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