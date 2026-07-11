تغییر رویکرد نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان به جشن فرهنگی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته بیرانوند صبح امروز یکشنبه در نخستین جلسه هماهنگی برای برگزاری نمایشگاه کتاب در لرستان ضمن اعلام آغاز فرایند اجرایی این رویداد، بر تغییر رویکرد از یک «نمایشگاه فروش صرف» به یک «جشن فرهنگی - اجتماعی» تأکید کرد.
وی بیان کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه سال جاری، ایجاد بستری پویا برای خانوادهها، دانشجویان، فرهنگیان و هنرمندان است.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: امیدواریم با حضور ناشران شاخص از سراسر کشور، این رویداد به یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی استان تبدیل شود.
بیرانوند، ادامه داد: بر اساس دستورالعملهای مطرح شده در این جلسه، تمرکز اصلی بر مدیریت دقیق خدمات به ناشران، جانمایی منظم غرفهها و طراحی برنامههای جنبی نظیر نشستهای تخصصی، رونمایی از آثار جدید و حضور نویسندگان برجسته خواهد بود.
وی تأکید کرد: تلاش اصلی برگزارکنندگان، برگزاری نمایشگاهی باکیفیت و منظم است که علاوه بر رضایت مخاطبان، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و رونق فعالیتهای فرهنگی در استان لرستان ایفا کند.
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