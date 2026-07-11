ارائه ۱۶۷ هزار خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پوشش مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در سراسر کشور انجام و ۱۶۷ هزار و ۱۵۱ خدمت بهداشتی، درمانی و امدادی به زائران این مراسم ارائه شد.

این خدمات به ۸۱ هزار و ۷۳۷ نفر ارائه شد. با این وجود ۱۰ هزار و ۷۳۹ نفر در جریان این مراسم دچار مصدومیت های جزئی شدند که ۱۰ هزار و ۱۴۰ نفر به صورت سرپایی درمان و ۵۵۵ نفر برای اطمینان یافتن از سلامت آن‌ها به مراکز درمانی منتقل و زیر نظر پزشکان ویزیت شدند. بیشترین علل مراجعه سردرد و کنترل فشار خون بود.

در جریان این مراسم ۵۹۹ مصدوم ترافیکی نیز گزارش شد که ۴۰ نفر از این مصدومین توسط تیم های تخصصی هلال احمر رهاسازی شدند.

علاوه‌ بر این جمعیت هلال احمر در حوزه حمایت روانی و ارائه خدمات بشردوستانه نیز فعال بود و ۲۳ هزار و ۹۱۷ نفر از خدمات تیم های سحر بهره‌مند شدند و ۹۳ هزار ۶۴۹ خدمت بشردوستانه به زائران ارائه شد.

همچنین تیم های درمان اضطراری جمعیت هلال احمر با حضور در مسیر مراسم تشییع و تدفین به پایش علائم حیاتی ۳ هزار و ۳۲۱ نفر از مراجعین پرداختند و برای ۴ هزار و ۴۵۸ نفر نیز دارو تجویز کرده و خدمات متنوع دیگری ارائه کردند که مجموع خدمات ارائه شده از سوی تیم های درمان اضطراری جمعیت هلال احمر از ۱۱ هزار مورد فراتر رفت.