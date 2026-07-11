کشف ۲۵۰ تن جو و ۷۰ تن کود اوره قاچاق از یک انبار در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت صادقی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارت بر کالاهای اساسی و مبارزه با احتکار و عرضه خارج از شبکه بازرسان این اداره کل با همکاری دستگاه‌های نظارتی موفق به شناسایی یک انبار دپوی کالای ثبت‌نشده شدند.

وی گفت: در این عملیات مقدار ۲۵۰ تن جو و ۷۰ تن کود اوره قاچاق به ثبت نرسیده بود کشف و ضبط شد.

رئیس اتقان آرا تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: پس از ارزیابی‌های اولیه توسط کارشناسان مربوطه ارزش این محموله بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

صادقی با تأکید بر اینکه تمامی کالاهای اساسی باید در سامانه‌های قانونی ثبت شوند، تصریح کرد: پرونده تخلف این واحد تشکیل و برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در حوزه کالا و خدمات که منجر به اخلال در بازار و امنیت غذایی مردم شود با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دپوی غیرقانونی کالا مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی به اطلاع مراجع ذی‌صلاح برسانند.