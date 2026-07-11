به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از تجهیزات مهم در صنایع مختلف یخساز های صنعتی هستند. یخسازها چند دسته هستند و شامل مدل هایی مانند خانگی، نیمه صنعتی، صنعتی و... هستند. دستگاه یخساز صنعتی دست دوم یکی از گزینه های مناسب برای افرادی است که قصد خرید یخساز صنعتی با قیمت پایین را دارند. البته خرید این محصول نیازمند رعایت یکسری نکات است که باید خریداران به آن توجه ویژه ای داشته باشند. خرید دستگاه های دست دوم اهمیت فراوانی دارد و در صورتی که تجربه کافی در این زمینه ندارید این مطلب را مطالعه کنید.

راهنمای خرید دستگاه یخساز صنعتی دست دوم

برای خرید یخساز صنعتی آن هم دست دوم لازم است نکات کلیدی مهمی رعایت شود، در غیر این صورت احتمال پشیمانی وجود دارد. توجه به این نکات سبب می شود تا محصول مورد نظر عملکرد لازم را داشته باشد و هنگام استفاده نیاز های مجموعه تان را برطرف سازد. معیارهای که هنگام خرید این محصول باید در نظر گرفته شوند بسیار زیاد هستند، به همین علت ما به چند مورد از مهم ترین آن ها جهت آشنایی بیشتر شما اشاره می کنیم. این موارد عبارتند از:

بررسی بدنه و سایر اجزای دستگاه از نظر صحت سلامت

این نوع یخساز برای مصارف صنعتی ساخته شده و معمولا در محیط های مختلف از آن بسیار استفاده می شود. اگر انتخاب شما دستگاه یخ ساز صنعتی دست دوم است، حتما هنگام خرید از نظر سلامت بدنه و سایر تجهیزات آن را چک کنید. البته فراموش نشود که بدنه این محصول از جنس استیل ضد زنگ بوده و کاملا مقاوم است اما در نظر گرفتن این نکته قبل از خرید اهمیت فراوانی دارد. ممکن است برخی از دستگاه های یخ ساز جنس بدنه متفاوتی داشته باشند، بنابراین سعی کنید یخ سازی مناسب و از جنس فولاد را تهیه کنید.

استاندارد تولید یخ

بر روی اکثر دستگاه های یخساز یک پلاک مهم ثبت شده است. شاید ذهن شما درگیر شود و بپرسید این پلاک برای چیست و چه کاربردی دارد؟ در واقع این پلاک، مشخصا کلی دستگاه یخ ساز به اضافه برخی از استانداردها و تاییدیه های لازم است. چنین پلاکی نه تنها به شناخت بیشتر خریداران کمک می کند، بلکه خیال آن ها از کیفیت نهایی و اصالت دستگاه نیز راحت می شود.

گارانتی و خدمات پس از فروش

یخساز ها نیز همانند سایر محصولات و دستگاه های دیگر باید گارانتی و خدمات پس از فروش داشته باشند. شاید با خود بگویید چون دستگاه دست دوم است به احتمال زیاد این موارد را نداشتن باشد. اما با انتخاب فروشگاه معتبر خواهید دید که انواع یخ ساز صنعتی و یخساز قالبی خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر دارند.

انتخاب فروشگاه معتبر

این موضوع برای تمامی کاربران اهمیت ویژه ای دارد، انتخاب فروشگاه معتبر نه تنها اصالت کالا را تضمین می کند بلکه سبب می شود تا از سایر خدمات آن ها نیز استفاده کنید. ناگفته نماند که در چند سال اخیر دلالان زیادی وارد بازار شده و برخی از آن ها محصولات فیک را با قیمت چند برابری نیز به فروش می رسانند، بنابراین خرید از یک مکان معتبر اهمیت ویژه ای دارد. با خرید از صنایع پاسارگاد دیگر جای نگرانی در این زمینه نخواهد بود و با خیال راحت می توانید این محصول را استفاده نمایید.

هم چنین، قبل از خرید این دستگاه باید تمامی موارد گفته شده را رعایت کنید و از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که هر یک از قطعات این محصول صدای نامناسب و آزاد دهنده تولید کرد از خرید آن صرف نظر کنید. شما می توانید در سایت دیوار و صنایع پاسارگاد این محصول را با کیفیت بالا خریداری کنید. رعایت این نکات بسیار مهم است و توجه خریداران به این موضوع اهمیت ویژه ای دارد.

دستگاه یخساز حبه ای دست دوم

یخساز حبه ای گزینه ای مناسب برای رستوران و کافه ها است که می توانید با وجود آن نیازهای خود را برطرف سازید. این محصول دارای ظرفیت های مختلفی است و با توجه به آن برای مکان مورد نظر انتخاب می شود. چندین مدل یخساز صنعتی وجود دارد، یکی از مدل های بسیار محبوب نوع یخساز حبه ای است. این نوع یخساز قادر به تولید یخ در قالب و اندازه های مشخص بوده و معمولا برای نوشیدنی ها کاربرد دارد. اندازه یخ هایی که با دستگاه یخ ساز حبه ای دست دوم تولید می شوند کاملا استاندارد بوده و برای رستوران، کافی شاپ و سایر مکان هایی که نوشیدنی در آن ها مورد استفاده قرار می گیرد کاربرد دارد.

دستگاه یخساز قالبی دست دوم

کسانی که در زمینه خرید و فروش یخساز قالبی مشغول به فعالیت هستند می دانند که این محصول جزء قدیمی ترین دستگاه های یخساز محسوب می شود. یخ ساز قالبی کاربرد فراوانی برای صنایعی مختلف دارد و نیاز آن ها را به یخ زیاد در قالب های بزرگ تر برطرف می سازد. تمامی یخ هایی که با این محصول تولید می شود شکلی منظم داشته و در قطعات مکعبی و مستطیل شکل به فروش می رسند. معمولا از این نوع یخ ساز برای مصارف بالا و تجاری استفاده می شود. یخ هایی که با دستگاه قالی تولید می شوند بسیار بزرگ بوده و معمولا برای فروش، جابجایی مواد غذایی، رستوران های صنعتی، مصارف تجاری و... کاربرد دارند. در واقع این دستگاه قادر به تولید یخ در حجم های بزرگ تر است و می توانید از آن ها برای نگهداری از مواد غذایی و حفظ کیفیت آن ها استفاده نمایید.

مزایای خرید دستگاه یخساز صنعتی دست دوم چیست؟

خرید دستگاه یخساز صنعتی دست دوم مزایای زیادی دارد. شاید در ابتدا با خود فکر کنید که دستگاه های نو خدمات بهتری ارائه می دهند اما این تفکر اشتباه است و با رعایت نکات گفته شده می توانید دستگاه را با بهترین کیفیت خریداری کنید. یکی از مزایای این محصول قیمت دستگاه است. یخساز نو معمولا قیمت بالاتری دارند اما دستگاه دست دوم قیمت مناسبی دارد و در صورتی که نیاز به تعمیر نداشته باشد گزینه ای عالی برای خرید خواهد بود. این محصول نیز مانند دستگاه های یخ ساز صنعتی نو طول عمر بالایی دارد اما احتمال وجود خرابی و تعمیر نیز خواهد بود. از طرفی دیگر، برخی از دستگاه های یخ ساز دست دوم مصرف انرژی بالایی دارند، اما برخی دیگر نیز مصرف انرژی بهینه تری داشته و شما می توانید با کمک یک متخصص گزینه مناسبی را انتخاب کنید. کیفیت ساخت این دستگاه نیز همانند دستگاه های نو بالاست اما با این حال نسبت به دستگاه های نو کاهش یافته است.

کلام آخر

قبل از خرید دستگاه صنعتی دست دوم ابتدا نیاز مجموعه را مشخص کنید و پس اقدام به خرید نمایید. این موضوع اهمیت ویژه ای دارد و در انتخاب درست شما تاثیر گذار است. خرید یخساز صنعتی نیز با توجه به رعایت نکات گفته شده می تواند در انتخاب بهتر و با کیفیت تر اثر داشته باشد. جهت خرید این دستگاه کافی است با کارشناسان فروش فروش مجموعه صنایع پاسارگاد ارتباط برقرار کرده و محصول را ثبت سفارش نمایید.

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