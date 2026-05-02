هوش مصنوعی نمی تواند اسکار ببرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قوانین جدید «آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک» از سال آینده و مارس ۲۰۲۷ میلادی اجرا می شود. در قوانین به روز رسانی شده آکادمی ذکر شده هرچند فیلمسازان می توانند از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنند اما بازیگران «مصنوعی» نمی توانند برنده هیچ جایزه ای شوند. همین امر درباره فیلمنامه های نوشته شده با هوش مصنوعی نیز صادق است و داستان ها باید توسط انسان تالیف شده باشند.

همچنین آکادمی می تواند خواستار دریافت اطلاعات بیشتری برای تایید آنکه فیلمنامه ها توسط انسان نوشته شده اند یا خیر، شود. یکی از نمونه های بازیگری که نیازی به توضیح اضافه ندارد، حضور وال کیلمر در فیلم جدید «به ژرفای گور» (As Deep as the Grave)با هوش مصنوعی است. این بازیگر برای بازی در این فیلم انتخاب شد اما به دلیل نگرانی های پزشکی از آن کناره گرفت و در آوریل ۲۰۲۵ میلادی درگذشت. هرچند کیلمر هیچ گاه در محل فیلمبرداری حضور نیافت اما در بخش زیادی از فیلم حضور دارد.

نویسنده و کارگردان فیلم در این باره می گوید: خانواده «وال کیلمر» دائما می گفتند که به نظرشان این فیلم چقدر اهمیت داشته و کیلمر واقعا می خواست بخشی از آن باشد. او نقش مهمی در داستان فیلم داشت و می خواست نامش در فیلم باشد. با تکیه بر این امر گفتم بسیار خوب بیایید این کار را انجام دهیم. هرچند ممکن است افراد آن را جنجالی بنامند، اما این چیزی بود که کیلمر می خواست.

شاید آنچه بیشتر از شباهت هوش مصنوعی به بازیگر درگذشته، خبرساز شده، ابزار «بایت دنس» باشد که زنگ خطر را در این صنعت به صدا درآورده است. یک دستور جمله ای به ابزار Seedance۲.۰ به تولید یک کلیپ ۱۵ ثانیه ای بسیار واقعی از تام کروز و برد پیت منجر شد.

این کلیپ سینمایی به سرعت فراگیر شد و هالیوود را وحشت فراگرفت. از سوی دیگر دولت آمریکا نیز روی آن تمرکز است. در پی این رویدادها «بایت دنس» راه اندازی ابزار را متوقف کرد و از سوی دیگر صنعت سرگرمی نیز آینده ای را در برگرفت که در آن تایپ چند کلمه ممکن است به تولید یک فیلم کامل منجر شود.