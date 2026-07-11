ذخیره آب سد اکباتان همدان به ۳۲ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاص‌مند ضمن تحلیل آخرین وضعیت منابع آب استان اظهار کرد: سال آبی جاری اگرچه با ذخیره حداقلی ۹ میلیون مترمکعبی در سد اکباتان آغاز شد، اما بارندگی‌های موثر ماه‌های گذشته تا حد زیادی کمبودها را جبران و وضعیت مخازن را بهبود بخشید.

وی با اشاره به اقدامات مدیریتی صورت‌گرفته برای بهره‌برداری بهینه از روان‌آب‌ها افزود: با مدیریت بندهای بالادست، سد اکباتان پس از سرریز شدن، بخشی از آب مازاد خود را به سد آبشینه هدایت کرد و در حال حاضر ذخیره سد اکباتان به ۳۲ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته و سد آبشینه نیز با ذخیره‌ای بیش از ۳ میلیون مترمکعب، برخلاف سال گذشته که عملاً خالی بود، اکنون وضعیت مناسبی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در خصوص سایر سدهای استان تصریح کرد: سد سرابی تویسرکان با ثبت سرریز، اکنون با ذخیره ۸.۷ میلیون مترمکعبی، نگرانی برای تامین آب شرب این منطقه ایجاد نکرده و سد کلان ملایر نیز با ذخیره ۲۵ میلیون مترمکعبی، وضعیت مطلوبی دارد، اگرچه میزان ورودی آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

اخلاص‌مند در تشریح راهکارهای پایداری تامین آب شرب شهر همدان گفت: منابع تامین آب شامل سد اکباتان، آبشینه، چشمه عباس‌آباد، چاه‌های فعال و سد تالوار است و براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، برداشت از سد آبشینه تا ۴۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته تا با کاهش فشار بر سد اکباتان، این مخزن با آمادگی کامل وارد سال آبی آینده شود.

وی همچنین از اجرای پروژه ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه الوند خبر داد که با افزایش ظرفیت از ۴۵۰ به ۷۰۰ تا ۸۰۰ لیتر بر ثانیه، نقشی اساسی در پایداری شبکه توزیع ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با تاکید بر اینکه برای تامین آب شرب تا پایان سال جاری نگرانی جدی وجود ندارد، افزود: چالش اصلی متوجه سال آینده است چرا که نمی‌توان تنها به پیش‌بینی‌های هواشناسی تکیه کرد، در نتیجه از شهروندان درخواست داریم مدیریت مصرف را همچنان در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به تنوع شرایط در حوزه‌های آبریز استان گفت: میانگین بارندگی استان به ۳۲۰ میلی‌متر رسیده است، اما به دلیل شرایط توپوگرافی و قرارگیری همدان در سرشاخه حوضه‌های آبریز، میزان بارش‌ها در ارتفاعات الوند تعیین‌کننده است.

اخلاص‌مند در پایان با تاکید بر ضرورت همکاری بخش‌های مختلف، از کشاورزان خواست از کشت دوم خودداری کنند و تصریح کرد: مدیریت مصرف از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بهره‌برداران کشاورزی، تنها راه عبور بدون تنش از شرایط کم‌آبی و حفظ منابع برای آینده است.