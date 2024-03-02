ذخیره منابع سیلابی در سد کهیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سید اعتضاد مقیمی، درباره جاری شدن سیلاب در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، پیش از باران و وقوع سیلاب اطلاع‌رسانی‌های مستمر در این منطقه صورت گرفت.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به بارش کم‌‎سابقه باران در این منطقه، افزود: میزان بارندگی در منطقه بلوچستان بسیار قابل ملاحظه بوده است؛ البته پیش‌بینی و تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شده بود.

وی به رهاسازی آب سدهای این استان پیش از بارش باران اشاره کرد و یادآور شد: با وجود رهاسازی مخازن سدهای استان، شاهد سرریز شدن برخی از سدها به دلیل حجم بالای بارندگی بودیم که البته با همه تفاسیر این امر از شدت سیلاب کاسته است.

مقیمی با بیان اینکه حجم بارندگی روزهای اخیر این استان بین ۳۰۰ میلی‌متر تا ۵۶۰ میلی‌متر به ثبت رسیده است، به تأثیر قابل توجه سدها به عنوان یکی از بهترین ابزار و امکانات برای مهار سیلاب و نیز ذخیره منابع آبی تاکید کرد و گفت: سدها در کنترل سیلاب بسیار مؤثر هستند. برای نمونه در بالادست سد زیردان شاهد دبی سیلاب با ۲۵۰۰ مترمکعب در ثانیه بودیم که با هدایت به سمت مخازن این سد و در نهایت سرریز شدن، این سیلاب با دبی ۴۰۰ مترمکعب در ثانیه آزادسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دبی ورودی به سد کهیر ۲۰۰۰ مترمکعب در ثانیه بوده است که در صورت نبود این سد خروجی نهایی صفر و همه آب بارندگی و سیلاب به سمت دریا روانه می‌شد. اکنون ۱۸۵ میلیون مترمکعب آب در سد کهیر ذخیر شده است.

مقیمی اظهار کرد: در همین راستا خساراتی به شبکه برق و آب منطقه بلوچستان وارد شده که از همان ساعات ابتدایی به واسطه بکارگیری شیوه‌های موقت، در حال مرتفع شدن است، در این باره می‌توان به شکسته شدن ۱۲۹ پایه شبکه برق در منطقه دشتیاری و نیز صدمه به خطوط لوله اشاره کرد.

وی تاکید کرد: نقطه‌یابی و جاسازی سدها در این منطقه بسیار مفید و مؤثر بوده و از بروز خسارات فاجعه‌بار جلوگیری کرده است.