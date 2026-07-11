به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان در آیین افتتاحیه دوره مجازی علمی ـ تبلیغی «سفیرات الحسین» با تأکید بر ضرورت حضور فعال نیروهای فرهنگی در عرصه بینالمللی، یادگیری زبانهای زنده دنیا، بهویژه زبان عربی، را یکی از مهمترین نیازهای امروز جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی دانست.
وی با بیان اینکه اربعین فرصتی برای یاریگری در مسیر نهضت جهانی حضرت ولیعصر(عج) است، اظهار کرد: شرایط جدیدی که برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی ایجاد شده، مسئولیت فعالان فرهنگی را دوچندان کرده است. امروز ایران در کانون توجه ملتهای جهان قرار دارد و بسیاری از مردم مشتاق شنیدن پیام انقلاب اسلامی و معارف اهلبیت(ع) هستند.
پناهیان با تأکید بر اینکه جامعه اسلامی در مقطع کنونی درگیر یک «جهاد بزرگ فکری و فرهنگی» است، افزود: اهمیت این جهاد، اگر از جهاد نظامی و اقتصادی بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ زیرا پیروزی در میدان اندیشه و فرهنگ، زمینه موفقیت در سایر عرصهها را نیز فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: جنگها پیش از آنکه در میدان نظامی رقم بخورند، در ذهن و دل ملتها شکل میگیرند و هر ملتی که از امید، ایمان و اندیشه برخوردار باشد، در میدانهای دیگر نیز پیروز خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای معرفتی جامعه ایران گفت: امروز بسیاری از مفاهیم و باورهایی که در ادبیات و فرهنگ مردم ایران رایج است، برای ملتهای دیگر الهامبخش و روشنگر به شمار میآید؛ اما یکی از خلأهای موجود، کمبود نیروهای مسلط به زبانهای مختلف برای انتقال این پیامهاست.
پناهیان با تأکید ویژه بر آموزش زبان عربی تصریح کرد: پیوندهای فرهنگی و دینی ایران و عراق، بهویژه در بستر اربعین، ضرورت یادگیری زبان عربی را بیش از گذشته آشکار کرده است. البته در کنار آن، آموزش دیگر زبانهای زنده دنیا نیز باید مورد توجه جدی مراکز فرهنگی و تبلیغی قرار گیرد.
وی با اشاره به استقبال مخاطبان خارجی از تولیدات فکری و فرهنگی ایرانی افزود: تجربه انتشار و ترجمه مطالب به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی، ترکی، اردو و آذری نشان داده است که جهان امروز تشنه شنیدن پیام امید، عدالت، مقاومت و آیندهنگری برگرفته از معارف اسلامی است.
این کارشناس مذهبی، جهان امروز را گرفتار خلأ معنویت و ناامیدی نسبت به آینده توصیف کرد و گفت: در شرایط کنونی، هیچ مکتب و اندیشهای به اندازه اسلام و فرهنگ اهلبیت(ع) نمیتواند تصویری امیدبخش از آینده بشر ارائه دهد و همین موضوع، مسئولیت مبلغان و فعالان فرهنگی را برای انتقال این پیام سنگینتر میکند.
پناهیان در پایان از شرکتکنندگان در دوره «سفیرات الحسین» خواست یادگیری زبانهای خارجی را بخشی از رسالت تبلیغی خود بدانند و با آمادگی علمی، فرهنگی و ارتباطی، پیام عاشورا، اربعین و انقلاب اسلامی را به مخاطبان جهانی منتقل کنند.
پناهیان با دعوت از بانوان شرکتکننده در این دوره به یادگیری زبانهای خارجی، اظهار کرد: نباید تصور کنیم یادگیری زبان تنها یک مهارت فردی است، بلکه امروز این کار، مقدمهای برای انجام یک مسئولیت بزرگ فرهنگی و تمدنی است. هر اقدام فرهنگی که بتواند پیام انقلاب اسلامی، معارف اهلبیت(ع) و حقیقت اربعین را به ملتهای دیگر منتقل کند، یک اقدام جهادی است و آثاری فراتر از مرزها خواهد داشت.
وی با اشاره به نیاز معنوی جوامع مختلف جهان افزود: بسیاری از مردم دنیا، چه در غرب و چه در دیگر کشورها، با وجود پیشرفتهای ظاهری، از مشکلات روحی، اجتماعی و فقدان امید رنج میبرند و تشنه شنیدن پیام نجاتبخش اسلام هستند. از اینرو باید متناسب با فرهنگ، زبان و مخاطب هر کشور، پیام امید، عدالت و معنویت را به جهانیان منتقل کنیم.
وی یادگیری زبان را یکی از سادهترین و در عین حال مؤثرترین گامها برای حضور در عرصه جهاد فرهنگی دانست و گفت: اگر افراد متعهد تنها چند ماه برای فراگیری یک زبان وقت بگذارند و ارتباط با مخاطبان خارجی را آغاز کنند، میتوانند نقشی ارزشمند در گسترش پیام اسلام، انقلاب اسلامی و فرهنگ اربعین ایفا کنند.
پناهیان در پایان با تأکید بر اینکه هر گام در مسیر معرفی معارف اهلبیت(ع) به جهانیان، اقدامی در راستای زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر(عج) است، خاطرنشان کرد: امروز آسانترین و در دسترسترین راه خدمت به این آرمان، برقراری ارتباط با ملتهای دیگر و انتقال پیام امید، عدالت و معنویت از طریق زبان و ابزارهای نوین ارتباطی است.
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