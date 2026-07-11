تحرکات جدید آلمان و فرانسه درباره لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که برلین و پاریس قصد دارند ابتکار جدیدی با هدف تحقق صلح در لبنان راه اندازی کنند.

وی گفت: آلمان و فرنسا به دنبال ایجاد سیاست مشترکی در قبال لبنان برای افزایش فرصت های تحقق صلح در خاورمیانه هستند.

وزیر خارجه آلمان جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.

انتظار می‌رود این ابتکار در نشست شورای وزارتی آلمان و فرانسه در ۱۷ ژوئیه اعلام شود.

لبنان و رژیم صهیونیستی در ۲۶ ژوئن در واشنگتن توافق چارچوب امضا کردند. قرار است دور جدید مذاکرات تل آویو و لبنان، ۱۵ و ۱۶ ژوئیه در رم برگزار شود.