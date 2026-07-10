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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

حملات جدید هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان

حملات جدید هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان

منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات جدید هوایی و زمینی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «دیر سریان» در شهر مرجعیون واقع در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داده است.

همزمان منابع لبنانی به حمله جدید پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان اشاره کردند.

این منابع اعلام کردند که شهرک کفررمان در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

این در حالی است که همزمان با حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، دولت غربگرای این کشور بر مذاکره با رژیم صهیونیستی اصرار دارد.

پیش از این وزارت بهداشت لبنان در گزارشی اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴) تاکنون، چهار هزار و ۳۲۱ شهروند این کشور در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در همین مدت ۱۲ هزار و ۲۰۳ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده است که علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند.

رژیم صهیونیستی مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است.

کد مطلب 6883977

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    نظرات

    • US ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
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      در شرایط فعلی که ترامپ جنگ رو شروع کرده لازمه ایران دراین شرایط به رزمندگان جنوب لبنان هر نوع کمک نظامی و تجهیزاتی و پهبادی و درمانی که براشون حیاتیه بدستشون برسونه. تا رزمندگان با کمک پهپاد شمال سرزمین اشغالی روبه آتش بکشن.
    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چرا

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