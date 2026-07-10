به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت؛ وابسته به حزب الله لبنان در گفتوگو با الجزیره اظهار کرد: ما مخالف توافق چارچوب [با اسرائیل] هستیم، چرا آن را باطل، غیرقانونی و مبتنی بر امر باطل میدانیم، همچنان که با مذاکره مستقیم با اسرائیل مخالف هستیم.
این نماینده حزبالله افزود: لبنان به طور کامل تحت قیمومیت آمریکا قرار گرفته است و در توافق چارچوب تنها دیکتههایی مطرح شده و هیچ سخنی از منافع لبنان به میان نیامده است.
الموسوی ادامه داد: مقامات لبنانی نباید شکاف داخلی را تشدید کنند.
وی همچنین گفت: مقامات حاکم در لبنان خود و کشور را درگیر مذاکرات مستقیم با دشمن کرده است و ما نسبت به اقداماتی که دولت لبنان انجام میدهد، ناگزیر از واکنش خواهیم بود.
نماینده حزبالله اظهار کرد: هر کس خواهان مصلحت لبنان است، باید از مذاکرات اسلامآباد میان ایران و آمریکا بهره بگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: تصمیم گیری در لبنان نباید این باشد که منافع کشور را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دهد. دولت لبنان امتیازاتی داده و نباید حقوق بیشتری از کشور را واگذار کند.
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