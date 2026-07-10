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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

حزب‌الله: توافق چارچوب باطل و مذاکره مستقیم با اسرائیل مردود است

حزب‌الله: توافق چارچوب باطل و مذاکره مستقیم با اسرائیل مردود است

نماینده حزب الله در پارلمان لبنان توافق چارچوب را باطل و غیرقانونی خواند و مخالفت این گروه با مذاکره مستقیم با اسرائیل را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت؛ وابسته به حزب الله لبنان در گفت‌وگو با الجزیره اظهار کرد: ما مخالف توافق چارچوب [با اسرائیل] هستیم، چرا آن را باطل، غیرقانونی و مبتنی بر امر باطل می‌دانیم، همچنان که با مذاکره مستقیم با اسرائیل مخالف هستیم.

این نماینده حزب‌الله افزود: لبنان به طور کامل تحت قیمومیت آمریکا قرار گرفته است و در توافق چارچوب تنها دیکته‌هایی مطرح شده و هیچ سخنی از منافع لبنان به میان نیامده است.

الموسوی ادامه داد: مقامات لبنانی نباید شکاف داخلی را تشدید کنند.

وی همچنین گفت: مقامات حاکم در لبنان خود و کشور را درگیر مذاکرات مستقیم با دشمن کرده است و ما نسبت به اقداماتی که دولت لبنان انجام می‌دهد، ناگزیر از واکنش خواهیم بود.

نماینده حزب‌الله اظهار کرد: هر کس خواهان مصلحت لبنان است، باید از مذاکرات اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا بهره بگیرد.

وی در پایان تأکید کرد: تصمیم گیری در لبنان نباید این باشد که منافع کشور را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دهد. دولت لبنان امتیازاتی داده و نباید حقوق بیشتری از کشور را واگذار کند.

کد مطلب 6884239

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