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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

رئیس‌جمهور لبنان: از مذاکره با اسرائیل عقب‌نشینی نخواهم کرد!

رئیس‌جمهور لبنان: از مذاکره با اسرائیل عقب‌نشینی نخواهم کرد!

«جوزف عون» بار دیگر بر تصمیم خود برای تداوم مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ رئیس جمهور لبنان ضمن اصرار عجیب بر مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی گفت: از روند مذاکره عقب‌نشینی نخواهم کرد، هرچند این مسیر به دلیل محاسبات اسرائیل و شرایط تنش میان ایران و آمریکا هموار نیست.

جوزف عون در ادامه طی سخنانی مدعی شد: در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد توافق چارچوب، این توافق می‌تواند حقوق لبنان را از راه‌های دیپلماتیک بازگرداند.

وی با نادیده گرفتن دستاوردهای مهم مقاومت در نبرد با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: به ‌ویژه با توجه به حمایت و تحرکات آمریکا، فرصتی برای پس گرفتن دستاوردهایی که در نتیجه یک جنگ بی‌ حاصل از دست رفت، در اختیار لبنان قرار دارد.

زئیس جمهور لبنان بدون اشاره به حمایت های آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، با اتخاذ موضعی فرافکنانه گفت: چرا مردم لبنان باید همچنان بهای جنگ‌هایی را بپردازند که به تحریک و دستور طرف‌های خارجی و در راستای منافع همان طرفها شعله‌ ور شده‌ است؟

همزمان با اظهارات عون، برخی منابع لبنانی اعلام کردند که لبنان تصمیم گرفته است که در دور بعدی مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی که قرار است در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئیه در رم برگزار شود، شرکت کند.

اصرار عجیب رئیس جمهور لبنان بر مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی در حالی است که این رژیم امروز جمعه در راستای تداوم نقض آتش بس، مناطقی را در جنوب لبنان هدف حمله هوایی و پهپادی قرار داد.

کد مطلب 6884115

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    نظرات

    • ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      0 0
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      عرضه دفاع از ملتتو نداری؟! مثلا ژنرال هم هستی؟
    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      1 0
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      هر كسي خلاصه به يك بهونه اي خودش و گول ميزنه
    • US ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      1 0
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      خائن شاخ و دم نداره این مرد اینطور عاشق دلشیفته مذاکره و دراغوش کشیدن نتانیاهو و ترامپه و به در باغ سبز ترامپ دلخوش کرده. این خائن میدونه اسقاتیل دندان طمع برای تصرف سرزمین حاصل خیر و منابع آب های شیرین و منابع گاز جنوب لبنان و کل سوریه تیز کرده داره کمک اش میکنه. حزب الله باید این خائن رو از صفحه هستی ساقط وحذف کنه وگرنه این مرد کل شیعیان لبنان رو میده از دم تیغ نتانیاهو بگذره و سرزمین جنوب لبنان رو غصب و ضمیمه سرزمین اشغالی کنه. این معامله ای هست که با نتانیاهو وترامپ کرده!

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