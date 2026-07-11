به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان درویشی پس از تجربه اجرای آثار نمایشی در حوزههای بزرگسال و کودک و نوجوان، این بار نمایش «جرأت حقیقت» را با ترکیبی از بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون و همچنین حضور امیرخلوت خواننده رپ، روی صحنه میبرد.
بلیتفروشی این نمایش از امروز شنبه ۲۰ تیر در سامانه سینماتیکت آغاز شده است.
«جرأت حقیقت» از ۲۳ تیر تا نیمه مرداد، با تعداد اجراهای محدود، در سالن ۷، طبقه ششم پردیس سینمایی کوروش میزبان مخاطبان است.
فرشید نوابی، شراره رخام، علی برجی، ندا رضاییان، مهشید دلاوری، غزاله اکرمی و وحید رحیمیان از بازیگران این اثر هستند. حضور غزاله اکرمی بازیگر سریال «سوجان» و نخستین تجربه حضور وحید رحیمیان روی صحنه تئاتر، در کنار امیرخلوت، از موارد قابل توجه است.
سرپرستی موسیقی این اثر را آتنا رضوی بر عهده دارد و اجرای موسیقی متن نیز توسط منصور شرفآبادی و آتنا رضوی انجام میشود.
همچنین فریبا کوثری مدیر پروژه، رامین پرچمی سرپرست پروژه و مهشید خسروی مجری طرح این نمایش هستند.
«جرأت حقیقت» به تهیهکنندگی و کارگردانی اشکان درویشی و نویسندگی سامان شمس، یک نمایش اجتماعی درباره راههاییست که اطلاعات ما آشکار میشود.
طراحی و اجرای گریم این اثر را پروین شفیعی، طراحی پوستر و لوگوتایپ را محمد تقیپور، عکاسی پوستر را امیررضا رعیتی و هستی رعیتی، ساخت تیزر را امیر ابراهیمی و موشنگرافی را جاوید علیپور بر عهده دارند.
محمد نیکبخت مدیر هماهنگی، حسین عباسی مدیر اجرایی، سیدحسام سیدجوادی مدیر تولید و پشتیبانی پروژه و مریم قربانینیا مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای این نمایش هستند.
نظر شما