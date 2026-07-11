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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

احداث نخستین میدان استهلاکی کشور در تهران

احداث نخستین میدان استهلاکی کشور در تهران

شهردار منطقه ۴ تهران از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه احداث نخستین میدان استهلاکی کشور در تقاطع خیابان استخر و استقلال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی اظهار داشت: با توجه به وقوع حوادث ناگوار و عدم کنترل وسایل نقلیه در سنوات گذشته به دلیل شیب تند خیابان استخر، مدیریت شهری منطقه ۴ اقدام به طراحی و احداث نخستین میدان استهلاکی کشور در این تقاطع کرد.

وی افزود: این میدان که در مساحتی بالغ بر ۳ هزار مترمربع طراحی شده است، با استفاده از لایه‌ های شنی برای جذب انرژی حرکتی خودروهایی که سرعت غیرمجاز دارند یا کنترل خود را از دست داده‌ اند، سبب کاهش تدریجی سرعت و توقف ایمن وسیله نقلیه می‌ شود و از بروز خسارات جلوگیری می‌ کند.

موسوی درباره جزئیات فنی این عملیات عمرانی افزود: پروژه مذکور در حال حاضر در مرحله جدول‌ گذاری و اجرای کف‌ پوش بتنی ۲۰ در ۲۰ قرار دارد. همچنین به دلیل توپوگرافی خاص و اختلاف ارتفاع موجود، اجرای دیوارچینی با سنگ مالون در اضلاع غربی و جنوبی خیابان استخر پیش‌ بینی شد تا ایمنی محور تامین شود. در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد رسیده است و به‌ زودی به بهره‌ برداری می‌ رسد.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری این منطقه همواره اولویت اصلی خود را حفظ سلامت و امنیت شهروندان در زمان تردد در معابر قرار داده است و این پروژه به عنوان نمونه ای از نگاه پیشگیرانه و ابتکاری نشان دهنده تعهد ما به کاهش حوادث رانندگی و ارتقای سطح ایمنی در شبکه معابر منطقه است.

کد مطلب 6884878

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