به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر شنبه در بازدید از اداره‌کل امور مالیاتی استان قزوین همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی، مالیات را ستون فقرات توسعه و بودجه‌ریزی در نظام‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت تکریم مؤدیان، گسترش عدالت مالیاتی، شفافیت و ارائه خدمات سریع به شهروندان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی استان قزوین اظهار کرد: قزوین با استقرار بیش از چهار هزار واحد صنعتی، یکی از استان‌های کلیدی کشور در حوزه مالیات است و با وجود چالش‌های صنایع در سال گذشته، درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌های استان در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

استاندار قزوین مبارزه با فرارهای مالیاتی را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و افزود: با بهره‌گیری از سازوکارهای تخصصی و قانونی، صیانت از حقوق خزانه عمومی و تحقق عدالت مالیاتی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

نوذری با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی استان تصریح کرد: تحقق ۱۰۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ و تحقق بیش از ۹۰ درصدی این درآمدها در سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان است و هدف‌گذاری امسال نیز تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه مصوب خواهد بود.

وی درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی گفت: بخشی از این درآمدها در قالب مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد و سیاست مدیریت ارشد استان این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد این منابع به جای هزینه‌های جاری، صرف اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی شود.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» بیان کرد: این طرح به مؤدیان امکان می‌دهد محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های اولویت‌داری همچون مدرسه‌سازی و حوزه بهداشت و درمان انتخاب کنند و استان قزوین نیز با ایجاد سازوکار مشخص، از این ظرفیت برای تسریع اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار بهره خواهد گرفت.

وی در پایان با قدردانی از کارکنان اداره‌کل امور مالیاتی استان، بر ضرورت تقویت فرهنگ مالیاتی و آگاه‌سازی عمومی درباره نقش مالیات در توسعه و آبادانی کشور تأکید کرد.ش