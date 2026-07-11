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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

برداشت دو میلیون کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی در سال ۱۴۰۵

برداشت دو میلیون کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی در سال ۱۴۰۵

رئیس سازمان زمین‌شناسی گفت: تلاش می‌کنیم امسال «برداشت دو میلیون کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی»را به‌طور کامل محقق کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود فاطمی عقدا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با اشاره به مأموریت‌های پیش‌روی این سازمان اظهار کرد: انتظار می‌رود سازمان در سال ۱۴۰۵، تکلیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه مبنی بر برداشت دو میلیون کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی را به‌طور کامل محقق کند.

بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وی با بیان اینکه سازمان باید متناسب با نیازها و انتظارات جدید کشور عمل کند، افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور باید در این دوره، مسئولانه، هدفمند و اثربخش به انجام مأموریت‌های خود بپردازد.

فاطمی عقدا با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف این سازمان تصریح کرد: در دوره جدید مدیریتی، سازمان در کنار بخش خصوصی خواهد بود و سیاست اصلی، توانمندسازی فعالان این بخش و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده در کشور، اعم از توان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی مرتبط، برای اجرای مأموریت‌ها و تحقق تعهدات است.

کد مطلب 6884919
سمیه رسولی

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