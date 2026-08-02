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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

واگذاری پهنه‌های معدنی با مدل جدید مشارکت بخش خصوصی

واگذاری پهنه‌های معدنی با مدل جدید مشارکت بخش خصوصی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از نهایی شدن طرح مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنه‌های معدنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود فاطمی‌عقدا، با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ در این سازمان به‌عنوان «سال حمایت جدی از بخش خصوصی» نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: رویکرد اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، طراحی و اجرای یک مدل مشارکتی با حضور فعال بخش خصوصی در توسعه پهنه‌های معدنی است.

وی در مصاحبه با سیما افزود: بر اساس این طرح، پهنه‌های دارای ظرفیت معدنی که پیش‌تر بر مبنای مطالعات و شواهد زمین‌شناسی شناسایی شده‌اند، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوی استان‌ها پیشنهاد و دسته‌بندی شده‌اند تا زمینه حضور هدفمند سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: این مدل با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و به‌منظور دریافت دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، فراخوان عمومی منتشر شد تا پس از جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی، الگوی نهایی با کمترین نقص و بیشترین کارآمدی به تصویب برسد.

فاطمی‌عقدا با اشاره به تجربه واگذاری پهنه‌های معدنی در سال‌های گذشته گفت: مدل‌های پیشین نتوانستند به‌طور کامل اهداف مورد انتظار را محقق کنند و اثرگذاری مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشند؛ ازاین‌رو در طراحی الگوی جدید تلاش شده است موانع گذشته برطرف و زمینه افزایش بهره‌وری و اثربخشی اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: این طرح در شورای راهبردی بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات نهایی، آماده ابلاغ است. بر اساس این الگو، توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی درباره نقش هر یک از طرف‌های این توافق‌نامه تصریح کرد: سازمان زمین‌شناسی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت، معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری را ایفا می‌کند و بخش خصوصی نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار و مجری طرح‌ها وارد عمل خواهد شد.

وی تأکید کرد: در این طرح، شرکت‌های دارای توان فنی و تخصصی بالا، به‌ویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، در اولویت همکاری قرار دارند و زمینه تجهیز و توانمندسازی آنها برای اجرای طرح‌های اکتشافی فراهم خواهد شد.

فاطمی‌عقدا خاطرنشان کرد: توسعه توان داخلی در حوزه ژئوفیزیک هوایی یکی از اهداف مهم این برنامه است تا فناوری‌های نوین اکتشافی در داخل کشور توسعه یابد.

وی در پایان گفت: هدف نهایی این مدل، ایجاد شفافیت در اطلاعات زمین‌شناسی و ظرفیت‌های معدنی کشور و فراهم کردن دسترسی بخش خصوصی به داده‌های پایه است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری شفاف و هدفمند و افزایش بهره‌وری در بخش معدن باشد.

کد مطلب 6906449
سمیه رسولی

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