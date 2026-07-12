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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

غرق شدن جوان ۳۰ ساله فامنینی در استخر کشاورزی

غرق شدن جوان ۳۰ ساله فامنینی در استخر کشاورزی

همدان-روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از فوت یک جوان ۳۰ ساله بر اثر غرق‌شدگی در استخر کشاورزی یکی از روستاهای شهرستان فامنین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از فوت یک جوان ۳۰ ساله بر اثر غرق‌شدگی در استخر کشاورزی یکی از روستاهای شهرستان فامنین خبر داد؛ این حادثه در روز شنبه ۲۱ تیرماه به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های امدادی و درمانی به محل حادثه اعزام شدند.

با وجود حضور سریع عوامل اورژانس در صحنه و تلاش برای احیای قلبی-ریوی (CPR)، به دلیل گذشت زمان از وقوع حادثه، فرد مذکور جان خود را از دست داده بود.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان با ابراز تاسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر لزوم رعایت دقیق نکات ایمنی در فصل گرما تاکید کرد.

کد مطلب 6886093

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