به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در نشست کارگروه بررسی خسارت‌های جنگ استان ایلام اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها اقدامات خوبی انجام شده، اما در بعضی بخش‌ها همچنان نیازمند توجه بیشتر و پیگیری جدی‌تر هستیم.

وی با تأکید بر نقش فرمانداران در مدیریت میدانی این موضوع افزود: فرمانداران باید به صورت مستمر وضعیت مناطق آسیب‌دیده را بررسی، بازدید و کنترل کنند و با برگزاری منظم نشست‌های مرتبط، اجازه ندهند روند رسیدگی و اجرای امور ناتمام بماند.

استاندار ایلام با اشاره به شرایط سخت خانواده‌ها، مالکان و مغازه‌داران آسیب‌دیده، تصریح کرد: در این گرمای شدید، تعیین تکلیف سریع واحدهای خسارت‌دیده ضروری است و لازم است پرداخت خسارت‌ها و تسهیلات با شتاب بیشتری دنبال شود.

کرمی با بیان اینکه در شرایط کنونی مهم‌ترین مسئله اولویت‌دار، آغاز سریع‌تر ساخت‌وسازهاست، گفت: تحقق این امر نیازمند هماهنگی کامل میان فرمانداران، شهرداران، بنیاد مسکن، بانک مسکن، نظام مهندسی، نهادهای انقلابی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

وی ادامه داد: تعداد ۱۵۵ واحد آسیب‌دیده، رقم بالایی برای توزیع در ۱۶ شهر استان نیست و می‌توان با مدیریت میدانی و پیگیری مستمر، مشکلات مردم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کرد.

استاندار ایلام با تأکید بر توجه ویژه به خانواده‌های آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: به‌ویژه باید وضعیت خانواده‌هایی که هم عزیزان خود را از دست داده‌اند و هم خانه و اموالشان آسیب دیده است، با حساسیت بیشتری پیگیری شود.

کرمی در پایان تأکید کرد: نباید به گونه‌ای عمل شود که مردم احساس کنند کسی پیگیر مشکلاتشان نیست؛ لازم است ستاد بازسازی در شهرستان‌ها فعال باشد و در سطح استان نیز روند امور به صورت منظم رصد و پیگیری شود.