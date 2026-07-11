به گزارش خبرنگار مهر، مدیحه دوانی عصر شنبه در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دوره متوسطه در استان هرمزگان، اظهار کرد: امتحانات نهایی پایه دوازدهم از فردا ۲۱ تیرماه آغاز میشود و تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: امتحانات نهایی پایه یازدهم نیز از ۲۲ تیرماه آغاز شده و تا پنجم مردادماه برگزار خواهد شد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اهمیت امتحانات نهایی، تصریح کرد: این آزمونها مانند کنکور بوده و تأثیر مستقیمی در نتیجه دانشآموزان در کنکور سراسری دارد.
دوانی از دانشآموزان خواست با آرامش در جلسات امتحان حضور پیدا کنند و ادامه داد: دانشآموزان باید پیش از حضور در آزمون کارت ورود به جلسه مهر شده توسط مدیر مدرسه را دریافت کنند.
وی بیان کرد: با توجه به شرایطی که امسال وجود داشت، مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش همه شرایط را در نظر گرفته و سؤالات به گونهای طراحی خواهد شد که دانشآموزان بتوانند با آمادگی مناسب به آنها پاسخ دهند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان درباره مطالب منتشر شده در فضای مجازی پیرامون تعلیق یا تغییر زمان امتحانات نهایی، گفت: در زمان حاضر هیچ تصمیمی برای تعویق امتحانات وجود ندارد و آزمونها طبق برنامه مشخص برگزار خواهد شد.
دوانی همچنین از برگزاری کلاسهای جمعبندی ویژه امتحانات نهایی خبر داد و گفت: این کلاسها از روز گذشته آغاز شده و برای هر درس روز قبل از برگزاری آزمون همان درس برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: محتوای این کلاسهای جمعبندی در گروههای شاد در اختیار دانشآموزان قرار گرفته و دانشآموزان میتوانند حتی در شب قبل از آزمون نیز از این برنامهها استفاده کنند.
نظر شما