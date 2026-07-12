روایت عفاف و حجاب در قاب ۱۵ کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه، آثار متنوعی را برای گروههای سنی مختلف در بر میگیرد؛ از رمانهای تاریخی و زندگینامههای مستند گرفته تا داستانهای نوجوان و کتابهای آموزشی کودک که هر یک از زاویهای متفاوت به مفهوم عفاف، هویت زن مسلمان و جایگاه خانواده پرداختهاند.
بخشی از این آثار به روایت یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران، یعنی واقعه کشف حجاب و قیام مسجد گوهرشاد اختصاص دارد. رمانهای «جانِ فیروزه جان»، «اوسنهی گوهرشاد» و «آژان برازنده» با روایتهایی مستند، تاریخی و گاه فانتزی، ابعاد مختلف سیاست کشف حجاب و مقاومت مردم در برابر این جریان را بازخوانی میکنند.
همچنین کتاب «شبحی در پشتبام» نیز با مجموعهای از داستانهای بههمپیوسته، موضوع عفاف و حجاب را در بستر زندگی امروز روایت میکند.
دسته دیگری از این آثار، زندگی زنان مؤمن، همسران شهدا و بانوان اثرگذار را به تصویر کشیدهاند. کتابهای «خانوم ماه»، «زنها روحانی نمیشوند»، «لیلی منم»، «تا ابد با تو میمانم» و «آخرین فرصت» با روایت زندگی زنانی که در عرصه خانواده، فرهنگ، تعلیم و تربیت و همراهی با مجاهدان و ایثارگران نقشآفرین بودهاند، الگوهایی الهامبخش از سبک زندگی اسلامی و ایرانی را پیش روی مخاطب قرار میدهند.
در حوزه نوجوان نیز «دریا و آتش» با گفتوگویی میان یک معلم ایرانی و دانشآموزی در انگلستان، موضوعاتی همچون هویت، آزادی، سبک زندگی، پوشش و جایگاه زن در اسلام را به بحث میگذارد.
کتاب «ماه در آینه» نیز با روایتی دخترانه، مخاطبان نوجوان را به شناخت ارزشهای اخلاقی، عزت نفس و انتخاب آگاهانه در سبک زندگی دعوت میکند.
انتشارات بهنشر در کنار آثار ویژه بزرگسالان و نوجوانان، برای کودکان نیز کتابهایی با رویکرد آموزشی و تربیتی منتشر کرده است. «جشن تکلیف مبارک»، «قصههای حنانه»، «گلدان حنا» و «قصههای احکام برای کودکان؛ از طلا به طوطی» از جمله آثاری هستند که با بهرهگیری از داستان، تصویرگری و زبانی متناسب با سن مخاطب، مفاهیم حجاب، پوشش، احکام دینی و مسئولیتپذیری را به شیوهای غیرمستقیم آموزش میدهند.
انتشارات بهنشر با انتشار این آثار تلاش کرده است ضمن پاسخگویی به نیاز مخاطبان در گروههای سنی مختلف، با بهرهگیری از قالبهای متنوع ادبی از جمله رمان و داستان، نقش مؤثری در تبیین فرهنگ عفاف و حجاب، معرفی الگوهای موفق و حفظ حافظه تاریخی جامعه نسبت به رخدادهایی همچون قیام مسجد گوهرشاد ایفا کند.
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