به گزارش خبرگزاری مهر، چه اندازه از آنچه درباره زندگی و سیره حضرت امام سجاد(ع) میدانیم، بر پایه واقعیتهای تاریخی است؟ ایشان در واقعه عاشورا، پس از آن و در دوران حکومت اموی چه نقشی ایفا کردند و تعاملات و تقابلهایشان با حاکمان وقت چگونه بود؟
پاسخ به این پرسشها را میتوان در مجموعه «حماسه سجادیه»، اثر پژوهشی و داستانی سید مهدی شجاعی، جستوجو کرد؛ مجموعهای که حاصل سالها تحقیق نویسنده است و نگارش آن همچنان ادامه دارد. تاکنون پنج جلد از این مجموعه منتشر شده و جلدهای بعدی نیز در دست تألیف و انتشار است.
همزمان با ایام محرم و صفر، نسخه صوتی جلد چهارم این مجموعه با عنوان «از بوی گل آهستهتر» منتشر شده است. این کتاب صوتی که حدود ۱۱ ساعت زمان دارد، با خوانش سید مهدی شجاعی و به همت انتشارات نیستان تولید شده و از طریق سایت «نیستان هنر» و دیگر پلتفرمهای عرضه کتاب صوتی در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
پیش از این نیز نسخههای صوتی سه جلد نخست «حماسه سجادیه» منتشر شده بود و اکنون علاقهمندان میتوانند جلد چهارم این مجموعه را نیز در قالب کتاب صوتی بشنوند.
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