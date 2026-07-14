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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

«از بوی گل آهسته‌تر» اثر سید مهدی شجاعی شنیدنی شد

«از بوی گل آهسته‌تر» اثر سید مهدی شجاعی شنیدنی شد

نسخه صوتی کتاب «از بوی گل آهسته‌تر»، جلد چهارم مجموعه «حماسه سجادیه» اثر سید مهدی شجاعی، با خوانش نویسنده و به همت انتشارات نیستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چه اندازه از آنچه درباره زندگی و سیره حضرت امام سجاد(ع) می‌دانیم، بر پایه واقعیت‌های تاریخی است؟ ایشان در واقعه عاشورا، پس از آن و در دوران حکومت اموی چه نقشی ایفا کردند و تعاملات و تقابل‌هایشان با حاکمان وقت چگونه بود؟

پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان در مجموعه «حماسه سجادیه»، اثر پژوهشی و داستانی سید مهدی شجاعی، جست‌وجو کرد؛ مجموعه‌ای که حاصل سال‌ها تحقیق نویسنده است و نگارش آن همچنان ادامه دارد. تاکنون پنج جلد از این مجموعه منتشر شده و جلدهای بعدی نیز در دست تألیف و انتشار است.

هم‌زمان با ایام محرم و صفر، نسخه صوتی جلد چهارم این مجموعه با عنوان «از بوی گل آهسته‌تر» منتشر شده است. این کتاب صوتی که حدود ۱۱ ساعت زمان دارد، با خوانش سید مهدی شجاعی و به همت انتشارات نیستان تولید شده و از طریق سایت «نیستان هنر» و دیگر پلتفرم‌های عرضه کتاب صوتی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

پیش از این نیز نسخه‌های صوتی سه جلد نخست «حماسه سجادیه» منتشر شده بود و اکنون علاقه‌مندان می‌توانند جلد چهارم این مجموعه را نیز در قالب کتاب صوتی بشنوند.

کد مطلب 6887800
زهرا اسكندری

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