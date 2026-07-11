محورهای رایزنی وزیران خارجه اردن و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرای، ایمن الصفدی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه اردن، در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، راهکارهای بازگرداندن آرامش به منطقه و پایان دادن به تنش‌ها را به اتفاق یکدیگر بررسی کردند.

دو طرف بر اهمیت اجرای توافق آتش‌بسی که در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده بود، تاکید کردند.

طرفین با هشدار نسبت به عواقب خطرناک تشدید تنش‌ها در منطقه، بر ضرورت بازگشت به میز مذاکره و اتخاذ گفتگو به عنوان تنها راهکار حل بحران تاکید کردند.

وزیر خارجه اردن از تلاش‌های مستمر دولت قطر برای تضمین اجرای توافقات، بازگرداندن آرامش و تحقق ثبات در منطقه قدردانی کرد.

وزرای خارجه دو کشور بر همبستگی متقابل در مواجهه با هرگونه تهدید علیه امنیت خود و امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید کردند.

آنها همچنین شماری از مسائل دو جانبه را در چارچوب اهتمام و اشتیاق مشترک برای تقویت روابط راهبردی و برادرانه میان امان و دوحه مورد بحث قرار دادند.