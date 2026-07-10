به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که هیئتی از مذاکره‌کنندگان قطری وارد ایران شده‌اند تا با مقام های این کشور دیدار کنند.

بر اساس گزارش رویترز،‌ این سفر با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش ها بین دو طرف انجام شده است.

یک دیپلمات مطلع هم گفت که مذاکره‌کنندگان قطری با هماهنگی آمریکا به ایران سفر کرده‌اند تا با مقامات ایرانی دیدار کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش و فراهم‌سازی شرایط برای ازسرگیری مذاکرات صورت می‌گیرد.

این خبر در حالی است که نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه مصر بر لزوم پایبندی طرفها به مذاکره تأکید کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با بدر عبدالعاطی همچنین بر ضرورت اجرای مفاد یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه تأکید نمود.

نخست‌وزیر قطر بار دیگر حمایت این کشور را از تلاش‌ها برای کاهش تنش و دستیابی به یک توافق جامع اعلام کرد.