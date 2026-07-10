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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

سفر هیئت مذاکره‌کننده قطر به ایران

سفر هیئت مذاکره‌کننده قطر به ایران

هیئت مذاکره‌کننده قطری با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش‌ها بین دو طرف به تهران سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که هیئتی از مذاکره‌کنندگان قطری وارد ایران شده‌اند تا با مقام های این کشور دیدار کنند.

بر اساس گزارش رویترز،‌ این سفر با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش ها بین دو طرف انجام شده است.

یک دیپلمات مطلع هم گفت که مذاکره‌کنندگان قطری با هماهنگی آمریکا به ایران سفر کرده‌اند تا با مقامات ایرانی دیدار کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش و فراهم‌سازی شرایط برای ازسرگیری مذاکرات صورت می‌گیرد.

این خبر در حالی است که نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه مصر بر لزوم پایبندی طرفها به مذاکره تأکید کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با بدر عبدالعاطی همچنین بر ضرورت اجرای مفاد یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه تأکید نمود.

نخست‌وزیر قطر بار دیگر حمایت این کشور را از تلاش‌ها برای کاهش تنش و دستیابی به یک توافق جامع اعلام کرد.

کد مطلب 6884104

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      2 0
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      دست بردارید شورش را درآوردید هر وقت صحبت از توافق و میانجیگری شده ، به ایران حمله شده یا توطئه جدیدی در کار بوده
    • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      2 0
      پاسخ
      راهشون ندید وقتی آمریکا مرتب تهدید و تخریب و حمله می کنه، مذاکره چه معنایی داره؟!
    • فروزان IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      1 0
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      کسی نیست بگوید قطر تو چکاره هستید جز جاسوس اسراییل و امریکا فقط آمده جاسوسی کند پاکستان هم مثل این فرق نمی کند طرف همیشه یک پاش در کاخ سفید است چه انتظاری دارید
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      چطور قطر جنایت و حمله دشمن آمریکایی صهیونی و استفاده از خاک بحرین و کویت وغیره را محکوم نمیکند ولی پاسخ به حق ایران جان را محکوم میکند . این شغال های حاشیه جنوب همه مثل هم هستند و نوکر و پاچه لیس ترامپ و نتانیابو منحوس هستند .

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