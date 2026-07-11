ایران و پاکستان باید پیوندهای برادرانه خود را بیش از پیش تقویت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهریار، سرکنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، در پایان ماموریت دیپلماتیک خود با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.
استاندار خراسان رضوی، با قدردانی از همکاریهای محمد شهریار در دوران مسئولیتش، سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به کراچی و لاهور را خاطرهانگیز و مؤثر در تقویت روابط دو طرف عنوان کرد و گفت: ایران و پاکستان بهعنوان دو کشور اسلامی باید پیوندهای برادرانه خود را بیش از پیش تقویت کنند.
وی با تأکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی، مذهبی و تاریخی میان خراسان رضوی و پاکستان، افزود: اقتصاد دو طرف مکمل یکدیگر است و باید با توسعه مبادلات تجاری، سرمایهگذاری و تقویت مسیرهای ترانزیتی از ظرفیتهای مشترک برای ارتقای روابط اقتصادی استفاده کرد. امیدوارم روند همکاریهای میان خراسان رضوی و پاکستان در آینده با قوت بیشتری ادامه یابد.
همچنین محمد شهریار، سرکنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، همکاریهای استانداری خراسان رضوی در هماهنگی تبادل هیئتهای پاکستانی را عامل تقویت روابط دو طرف عنوان کرد و گفت: این همراهیها موجب شد اعضای کنسولگری در مدت مأموریت خود، احساس کنند بخشی از خانواده خراسان رضوی هستند.
وی با اشاره به تجربه همکاری نزدیک با مسئولان خراسان رضوی، این تعاملات را زمینهساز تقویت روابط ایران و پاکستان عنوان و افزود: در طول دوران مأموریتم، همواره همکاری و همراهی مجموعه استانداری موجب تسهیل ارتباطات و تبادل هیئتها شد و این تجربه ارزشمند، پیوند میان خراسان رضوی و پاکستان را مستحکمتر کرد.
گفتنی است در پایان، یک جلد کتاب خیامنامه، از سوی استاندار خراسان رضوی به رسم یادبود به محمد شهریار، سرکنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد اهدا شد.
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