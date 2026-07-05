به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر یکشنبه در جلسه کمیته حمل‌ونقل ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت تأمین آسایش، آرامش و رفاه زائران، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید نهایت تلاش خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گیرند و اقدامات صرفاً در چارچوب وظایف اداری نباشد، بلکه با احساس مسئولیت مضاعف انجام شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه کمیته‌های ستاد استانی تشییع به‌صورت منظم در حال فعالیت هستند، افزود: هفت کارگروه و ۳۵ کمیته برای بررسی تمامی ابعاد اجرایی، تقسیم مسئولیت‌ها و هماهنگی‌های لازم تشکیل شده و تاکنون روند اجرای برنامه‌ها مطلوب بوده است، هرچند همچنان نیاز به تلاش وجود دارد تا مراسم در شأن رهبر شهید برگزار شود.

وی با اشاره به بازگشت شرایط استان به وضعیت عادی پس از پیگیری مشکلات، اظهار کرد: بخش مهمی از مسئولیت‌های استان پس از مراسم تدفین آغاز می‌شود؛ چراکه هم‌زمانی آن با اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، حجم فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد. دهه پایانی صفر امسال نیز با سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری هرچه بهتر آن در حال انجام است.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی مشهد و انتظارات موجود از این شهر، گفت: توقع از مشهد برای مدیریت چنین مراسم‌هایی به‌درستی بالاست و با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید پاسخگوی این انتظار باشیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: همکاری وزارت راه و شهرسازی با استانداری در سال ۱۴۰۴ و ماه‌های ابتدایی سال جاری، شایسته قدردانی است. این وزارتخانه در دوره‌ای که استان با حوادث و شرایط دشوار مواجه بود، همراه مدیریت استان بوده است.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای ایمنی راه‌ها، خواستار شناسایی و اعلام مکتوب تمامی نقاط حادثه‌خیز شد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام شود که هیچ نقطه حادثه‌خیزی باقی نماند، زیرا حتی یک حادثه در این روزها نیز زیاد است. حذف نقاط حادثه‌خیز مهم‌ترین اقدام در این زمینه است.

مظفری در پایان با اشاره به تشییع و خاکسپاری رهبر شهید در مشهد، این اتفاق را فرصتی ارزشمند برای استان عنوان کرد و استفاده از این فرصت را به بهترین شکل ممکن، مورد تاکید قرار داد.