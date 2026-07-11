فراخوان نخستین سوگواره استانی «سوگ هنر» در قم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ذاکری، با اعلام انتشار فراخوان نخستین سوگواره استانی فرهنگی و هنری «سوگ هنر» اظهار کرد: این سوگواره با مشارکت شهرداری کلانشهر قم، شورای اسلامی شهر قم، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم و مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی و با محوریت ایام سوگواری ماه‌های محرم و صفر طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه هنر ماندگارترین زبان انتقال مفاهیم دینی و انسانی است، افزود: واقعه عاشورا و حماسه عظیم اربعین حسینی، سرچشمه‌ای بی‌پایان از مفاهیم والای ایثار، مقاومت، آزادگی و معنویت است و بر همین اساس تلاش کرده‌ایم با برگزاری این سوگواره، زمینه خلق آثار ارزشمند و اثرگذار هنری در شأن فرهنگ عاشورایی و هویت مذهبی شهر مقدس قم را فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری قم با اشاره به جایگاه ویژه قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی، جهان‌شهر مذهبی و حرم اهل‌بیت(ع)، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این رویداد، به تصویر کشیدن آیین‌های عزاداری تاسوعا، عاشورا و اربعین، معرفی جلوه‌های فرهنگ حسینی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان برای انتقال این مفاهیم به نسل امروز است.

ذاکری ادامه داد: این سوگواره در شش رشته تخصصی شامل تصویرسازی، پوستر و تایپوگرافی، عکاسی، نمایش، روایت‌نویسی و نقاشی برگزار می‌شود و تمامی هنرمندان، استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان در هر رده سنی می‌توانند آثار خود را با موضوع فرهنگ عاشورا، محرم، صفر، اربعین حسینی و آیین‌های عزاداری استان قم به دبیرخانه ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعات این سوگواره طیف گسترده‌ای از مفاهیم عاشورایی از جمله فرهنگ و پیام عاشورا، امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان، حضرت زینب کبری(س)، امام سجاد(ع)، احادیث و روایات مرتبط با عاشورا و اربعین، سخنان مراجع عظام تقلید و همچنین آیین‌های عزاداری، هیأت‌های مذهبی، تعزیه، نذری، مشعل‌گردانی، نخل‌گردانی، نماز ظهر عاشورا و پیاده‌روی اربعین را در بر می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری قم با اشاره به اهداف این سوگواره گفت: ترویج و تبیین فرهنگ و معارف عاشورا، شناسایی و پرورش استعدادهای هنری، تولید آثار فاخر، ایجاد گنجینه‌ای از آثار فرهنگی برای اکران در فضاهای شهری، تقویت ارتباط میان جامعه هنری و مدیریت شهری، ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش مهارت هنرمندان در تولید آثار آیینی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است.

وی افزود: برای ارتقای کیفیت آثار، پیش از دریافت آثار نهایی، مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی و تخصصی با حضور استادان برجسته هر رشته برگزار خواهد شد تا هنرمندان بتوانند با بهره‌گیری از تجربیات اساتید، آثار فاخر و حرفه‌ای تولید کنند.

ذاکری با بیان اینکه آثار برگزیده علاوه بر معرفی در آیین اختتامیه، در قالب نمایشگاه‌های تخصصی نیز به نمایش گذاشته خواهند شد، اظهار کرد: ایجاد گالری مجازی، برگزاری نمایشگاه‌های شهری و تهیه بانک اطلاعاتی هنرمندان از دیگر خروجی‌های این سوگواره خواهد بود تا ظرفیت‌های هنری استان قم بیش از گذشته معرفی و حمایت شوند.

وی با اشاره به زمان‌بندی این رویداد فرهنگی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ است، آثار در هفته نخست شهریورماه داوری خواهند شد و آیین اختتامیه نیز در شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: در هر یک از شش رشته سوگواره، علاوه بر اهدای تندیس و لوح تقدیر، به نفر اول ۲۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۱۵۰ میلیون ریال، نفر سوم ۱۰۰ میلیون ریال و اثر شایسته تقدیر ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام سوگواره و یا صفحات رسمی «سوگ هنر» در پیام‌رسان‌های ایتا و تلگرام، ضمن مطالعه فراخوان، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.