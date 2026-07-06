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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

عامل قتل مسلحانه در جایگاه سوخت ساردوئیه دستگیر شد

عامل قتل مسلحانه در جایگاه سوخت ساردوئیه دستگیر شد

جیرفت- فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل در جایگاه سوخت ساردوئیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد تیراندازی منجر به قتل در جایگاه سوخت منطقه ساردوئیه که منجر به فوت یکی از کارکنان این جایگاه شده بود، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تحقیقات میدانی و پیگیری‌های شبانه‌روزی، هویت ضارب را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را که پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود، دستگیر کردند.

سرهنگ فیروزبخت، با اشاره به اینکه انگیزه این جنایت، اختلافات و خصومت‌های شخصی بوده است، بیان داشت: متهم پس از دستگیری و اعتراف به بزه انتسابی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با تأکید بر اینکه پلیس در حفظ امنیت و آرامش مردم با هیچ‌کس تعارف ندارد، تصریح کرد: امنیت عمومی خط قرمز مجموعه انتظامی است و با هرگونه اقدام خشونت‌آمیز و استفاده از سلاح که باعث سلب آسایش شهروندان شود، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6881169

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