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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

دادستان کرمانشاه: «قرارگاه جلب» برای اجرای دقیق احکام ارتقا می‌یابد

دادستان کرمانشاه: «قرارگاه جلب» برای اجرای دقیق احکام ارتقا می‌یابد

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تأکید بر ارتقای «قرارگاه جلب» گفت: هوشمندسازی فرآیندها، افزایش اشراف اطلاعاتی ضابطین و تسریع در اجرای احکام، از اولویت‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا کریمی بعد از ظهر شنبه در دومین نشست تعاملی دستگاه قضا با ضابطین قضایی که با هدف بررسی چالش‌های موجود در اجرای احکام، رفع موانع اجرایی و تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و ضابطین برگزار شد، اظهار کرد: اجرای قاطع، دقیق و به‌موقع آراء و احکام صادره، آخرین حلقه از فرآیند دادرسی و جلوه عملی تحقق عدالت در جامعه است و هرگونه تأخیر در این مرحله می‌تواند بر اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به جایگاه مهم «قرارگاه جلب» در فرآیند اجرای احکام افزود: این قرارگاه به عنوان بازوی اجرایی دادسرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی و دستگیری محکومان متواری، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و تأمین حقوق قانونی شکات دارد و از این رو ارتقای ساختار و افزایش کارآمدی آن باید در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم بازنگری در فرآیندهای عملیاتی این مجموعه تصریح کرد: ارتقای قرارگاه جلب صرفاً به معنای افزایش تعداد عملیات‌های اجرایی نیست، بلکه هدف اصلی، هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای کیفیت اقدامات، افزایش اشراف اطلاعاتی ضابطین در شناسایی محکومان متواری و تسریع در اجرای دستورات قضایی با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق شهروندی است.

کریمی همچنین تعامل مستمر و هماهنگی نزدیک میان قضات اجرای احکام و ضابطین قضایی را یکی از الزامات موفقیت در اجرای احکام عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی استان کرمانشاه بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، امکانات موجود و توانمندی‌های ضابطین برای شناسایی و جلب محکومان متواری تأکید دارد و انتظار می‌رود ضابطین با پیگیری مستمر، بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و انجام اقدامات هدفمند، روند اجرای احکام را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی ضابطین، ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، می‌تواند در کاهش موجودی پرونده‌های اجرای احکام، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و افزایش ضریب امنیت روانی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استمرار نشست‌های مشترک میان دستگاه قضایی و ضابطین تأکید کرد و اظهار داشت: برگزاری این نشست‌های تعاملی با هدف شناسایی و رفع موانع اجرایی، ایجاد وحدت رویه در اقدامات ضابطین و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف قضایی انجام می‌شود.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این جلسات و تقویت همکاری‌های میان دستگاه قضا و ضابطین، در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی، ارتقای کیفیت اجرای احکام، افزایش کارآمدی نظام قضایی و تحقق هرچه بهتر عدالت، از اولویت‌های دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خواهد بود.

کد مطلب 6885110

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