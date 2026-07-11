به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا کریمی بعد از ظهر شنبه در دومین نشست تعاملی دستگاه قضا با ضابطین قضایی که با هدف بررسی چالش‌های موجود در اجرای احکام، رفع موانع اجرایی و تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و ضابطین برگزار شد، اظهار کرد: اجرای قاطع، دقیق و به‌موقع آراء و احکام صادره، آخرین حلقه از فرآیند دادرسی و جلوه عملی تحقق عدالت در جامعه است و هرگونه تأخیر در این مرحله می‌تواند بر اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به جایگاه مهم «قرارگاه جلب» در فرآیند اجرای احکام افزود: این قرارگاه به عنوان بازوی اجرایی دادسرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی و دستگیری محکومان متواری، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و تأمین حقوق قانونی شکات دارد و از این رو ارتقای ساختار و افزایش کارآمدی آن باید در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم بازنگری در فرآیندهای عملیاتی این مجموعه تصریح کرد: ارتقای قرارگاه جلب صرفاً به معنای افزایش تعداد عملیات‌های اجرایی نیست، بلکه هدف اصلی، هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای کیفیت اقدامات، افزایش اشراف اطلاعاتی ضابطین در شناسایی محکومان متواری و تسریع در اجرای دستورات قضایی با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق شهروندی است.

کریمی همچنین تعامل مستمر و هماهنگی نزدیک میان قضات اجرای احکام و ضابطین قضایی را یکی از الزامات موفقیت در اجرای احکام عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی استان کرمانشاه بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، امکانات موجود و توانمندی‌های ضابطین برای شناسایی و جلب محکومان متواری تأکید دارد و انتظار می‌رود ضابطین با پیگیری مستمر، بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و انجام اقدامات هدفمند، روند اجرای احکام را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی ضابطین، ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، می‌تواند در کاهش موجودی پرونده‌های اجرای احکام، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و افزایش ضریب امنیت روانی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استمرار نشست‌های مشترک میان دستگاه قضایی و ضابطین تأکید کرد و اظهار داشت: برگزاری این نشست‌های تعاملی با هدف شناسایی و رفع موانع اجرایی، ایجاد وحدت رویه در اقدامات ضابطین و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف قضایی انجام می‌شود.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این جلسات و تقویت همکاری‌های میان دستگاه قضا و ضابطین، در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی، ارتقای کیفیت اجرای احکام، افزایش کارآمدی نظام قضایی و تحقق هرچه بهتر عدالت، از اولویت‌های دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خواهد بود.